Der einfache Einstieg in das YouTuber-Leben hat in den vergangenen Jahren enorm zur Popularität der Plattform beigetragen, versuchen sich doch immer mehr Nutzer daran, selbst eigene Videos zu produzieren und eine Fangemeinde aufzubauen. Allerdings werde das System auch missbraucht, wie YouTube in einem Blogbeitrag erläutert. Die Möglichkeit, ab dem ersten Videoaufruf Geld zu verdienen, werde auch genutzt, um Videos anderer Nutzer hochzuladen. Bis die Algorithmen von YouTube dem Übeltäter auf die Schliche gekommen sind, hat der möglicherweise schon Geld über das Partnerprogramm erwirtschaftet.

Neue Regelung soll bezahlten Urheberrechtsmissbrauch verhindern

Zwar stellt YouTube es so hin, dass die neue Regelung “das Einkommen der Content Creator schützen” soll, nicht unerheblich dürfte für YouTube respektive Google aber auch sein, dass Geld für Urheberrechtsmissbrauch ausgezahlt wurde. Entsprechend ist die Änderung an dem Partnerprogramm nicht nur zum Schutz der Kanalbetreiber, sondern auch dafür gedacht, große Labels und Hollywood-Studios zufriedenzustellen. Für YouTube ist es wichtig, mit den großen Markeninhabern auf gutem Fuße zu stehen, arbeitet die Plattform doch schon seit Jahren daraufhin, eine echte Alternative zum Pay-TV zu werden.

Konkret bedeuten die Änderungen, dass YouTuber die Monetarisierung im Partnerprogramm der Plattform erst dann aktivieren können, wenn ihr Kanal insgesamt mehr als 10.000 Videoaufrufe verzeichnet. Betroffen sind auch bereits existierende Channels. Bis die Mindestgrenze erreicht wird, so YouTube, werde zudem die Legitimität eines Kanals geprüft und der Frage nachgegangen, ob er den Community- und Werberichtlinien der Plattform entspricht./nf