Während Industrie und Hersteller das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) als wegweisende Zukunftstechnologie preisen, raufen sich Sicherheitsexperten, "Penetration Tester" und Verbraucherschützer die Haare. Zwar scheint es praktisch und modern, von unterwegs aus die Kaffeemaschine anzuschalten, den Kühlschrankinhalt zu checken oder eben das Garagentor per Smartphone zu öffnen, bei der Implementierung lassen die Anbieter jedoch vieles zu wünschen übrig. Mal ist der Root-Zugriff für einen Dildo mit Webcam als "plain text" im Quellcode hinterlegt, mal hapert es einfach an der Funktionalität.

Nutzer darf App wegen Beleidigungen im Netz nicht mehr nutzen

Wie Techdirt berichtet, beschwerte sich ein Nutzer des via Internet und iPhone angesteuerten Garagenöffners Garadget über genau dieses Problem. Die App tat einfach nicht, wie ihr befohlen, sondern stürzte laut Beschwerde des Nutzers andauernd ab. Nebst der teils beleidigenden Tirade im Forum des Herstellers veröffentlichte der Nutzer auch noch ein negatives Review auf Amazon. Anstatt das technische Problem anzugehen, das Feedback anzunehmen oder Schadensbegrenzung zu betreiben, reagierte Geschäftsführer Denis Grisak auf die denkbar schlechteste Art und Weise. In einer Antwort auf den Beitrag im Forum des Unternehmens informierte Grisak den Kunden darüber, dass er den Dienst nicht länger werde nutzen können.

“Ihr Ton hier und bei den negativen Amazon-Bewertungen, die Sie nur Minuten, nachdem technische Probleme aufgekommen sind, gepostet haben, demonstrieren nur Ihre schlechte Selbstbeherrschung”, schreibt der Geschäftsführer. “Ich gebe gerne Support für Kunden an meinem Samstagabend, aber ich werde Wahnsinn wie diesen hier nicht tolerieren. Ihre einzige Option ist jetzt, eine Rückerstattung von Amazon zu fordern. Ihre Nutzer-ID [...] wird von unseren Servern abgelehnt werden.” /nf