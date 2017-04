Nummer 4071 auf der Liste der verbotener, extremistischer Inhalte in Russland

Mit Kritik kann die russische Regierung bekanntlich nicht sonderlich gut umgehen, besonders wenn sie von Landsleuten stammt. Dazu kommt, dass Homosexualität in Russland gesellschaftlich wie staatlich geächtet ist. Das passt vor allem der jungen Generation des Landes jedoch nicht, zumindest nicht allen jungen Leuten. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Großdemonstrationen gegen Putin, die von der Polizei teils gewaltsam aufgelöst wurden. Dabei stand auch Russlands Umgang mit Homosexualität in der Kritik. Demonstranten trugen während der Protestmärsche gegen die Regierung unter anderem nachbearbeitete Fotos, die Wladimir Putin vor einem Regenbogen darstellen: mit Make-up, gefärbten Haaren und dem Slogan “Stop Homofobia” [sic].

Bild als "extremistisch" eingestuft

Die russische Regierung stufte das Bild und ähnliche Varianten daraufhin als “extremistisch” ein und setzte die Weiterverbreitung unter Strafe. Der Eintrag in der Liste verbotener Propaganda und extremistischer Inhalte beschreibt das Bild als “Unterstellung einer nicht standardmäßigen sexuellen Orientierung des Präsidenten der russischen Föderation”.

Erstmals gesichtet wurde das bei Demonstranten beliebte Schild bereits vor drei Jahren. Damals erließ die russische Regierung neue Gesetze, die sich explizit gegen Homosexuelle richteten. Lustigerweise existieren inzwischen dermaßen viele Varianten des “extremistischen” Bildes, dass sich die russischen Medien keineswegs sicher sind, welches Bild genau gemeint ist. Der Urheber des “Originals” ist im vergangenen Jahr vor Gericht gestellt, verurteilt und in psychiatrische Behandlung geschickt worden. Wie Radio Free Europe berichtet, veröffentlichte der verurteilte Täter das Bild, gekoppelt mit ausländer- und schwulenfeindlichen Reden, schon vor Jahren auf vKontakte, dem russischen Facebook. /nf