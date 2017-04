Cheats, Trainer und andere Schummel-Software existieren, seit es Videospiele gibt. Mit dem Aufstieg von Online-Spielen und E-Sport ist die Nachfrage enorm gestiegen - gleichzeitig ist es aber auch deutlich schwieriger geworden, wirklich gut funktionierende Cheat-Software zu entwickeln. Schließlich arbeiten Betreiber und Entwickler von Multiplayer-Titeln stetig daran, Sicherheitslücken, Exploits und Bugs zu schließen. In der Folge hat das Abo-Modell auch bei den Programmierern von Schummel-Software Einzug gehalten. Einen guten Einblick in den Kampf Spiele- vs. Cheat-Entwickler lieferte Eugen Harton, Associate Producer von DayZ, auf der GDC 2015. Während seines Vortrages berichtete er, wie die Programmierer von Cheat-Software ihre Kunden auswählen und erklärte unter anderem, wie das Abo-Modell und der Support funktioniert. Auch zu tatsächlichen Preisen und wieso das beste Mittel gegen Cheat-Software das Finanzamt ist, weiß Harton einiges zu berichten.

Blizzard gegen Bossland

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, wie persistent Blizzard Entertainment gegen die Zwickauer Firma Bossland rechtlich vorgeht. Seit mehr als fünf Jahren schlägt sich das Entwicklerstudio aus Kalifornien mit dem Cheat-Anbieter vor deutschen und US-amerikanischen Gerichten. Bossland bietet unter anderem Cheat-Software und Bots für World of WarCraft, Overwatch und Diablo 3 an. Wegen Urheberrechtsverletzung in 42.818 Fällen wurde Bossland von einem kalifornischen Gericht zu einer Strafe über 8,56 Millionen US-Dollar verdonnert, wie TorrentFreak berichtet. Zudem darf die Software, die gegen Spiele von Blizzard gerichtet ist, nicht länger verwendet oder weiterentwickelt werden. Auch die Produktion neuer Programme ist Bossland untersagt worden./nf