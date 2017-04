Shia LaBeouf gilt nicht gerade als eines der beliebtesten Hollywood-Gesichter. Der heute 30-jährige Schauspieler feierte 2007 mit dem ersten „Transformers“ von Michael Bay seinen Durchbruch. Wobei das wohl eher darauf bezogen ist, dass dies sein erster Auftritt in einem weltweit erfolgreichen Blockbuster war. Über seine schauspielerische Leistung in dem Acionfilm mag man streiten und mit den Nachfolgern sowie seiner Rolle in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ gewann er nicht gerade viele Fans. Mittlerweile hat sich LaBeouf aus der Blockbuster-Welt zurückgezogen und dreht eher kleinere Indie-Projekte. Für das Drama „American Honey“ bekam er sogar lobende Worte von Kritikern, doch mit „Man Down“ erlebt der US-Amerikaner nun einen weiteren Tiefschlag.

"Man Down" findet nur einen britischen Zuschauer im Kino

Der Endzeit-Thriller, in dem LaBeouf einen ehemaligen Soldaten spielt, der in den postapokalyptischen USA nach seiner Frau und seinem Sohn sucht, war erstmals 2015 auf diversen Filmfestspielen zu sehen. Viel Lob fuhr der Streifen des Regisseurs Dito Montiel nicht ein. Im Dezember 2016 lief er in den Vereinigten Staaten an, ohne große Aufmerksamkeit zu erhalten. Doch der Kinostart am vergangenen Freitag im Vereinigten Königreich übertrifft nochmal alles. Oder sollte man besser sagen, er unterbietet alles?

Tatsächlich gab es am ersten Aprilwochenende nur einen einzigen Zuschauer im ganzen Land, der sich „Man Down“ im Kino angeschaut hat. Das geht aus dem Einspielergebnis von sieben britischen Pfund hervor (umgerechnet knapp acht Euro), denn genau so viel kostet eine Kinokarte im Reel Cinema in Burnley. Es gibt also nur eine Person im Vereinten Königreich, die nun weiß, wie es ist, „Man Down“ im Kino zu sehen. Allerdings muss das Ganze ein wenig relativiert werden, denn zum einen ist das Lichtspielhaus in Burnley das einzige, das den Film zeigt, zum anderen ist „Man Down“ zeitgleich zum Kinostart in UK auch als Video-on-Demand erschienen. Auf DVD beziehungsweise Blu-ray kommt der Film im nächsten Monat dort heraus. Da ist es kein Wunder, dass die vermutlich eh schon sehr wenigen Leute, die sich für „Man Down“ interessieren, keine Lust haben, dafür ins Kino zu gehen.

Shia LaBeouf ist übrigens nicht das einzige prominente Gesicht in „Man Down“. Neben ihm sind auch noch Kate Mara („House of Cards“), Jai Courtney („Suicide Squad“) und sogar Gary Oldman („The Dark Knight“) zu sehen. /jb