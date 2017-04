Einfach gesprochen weisen Schwarze Löcher wie Sagittarius A*, das im Zentrum unserer Milchstraße sitzt, eine dermaßen extrem große Masse auf, dass die dadurch entstandene Schwerkraft alles, was in Reichweite kommt, auf ewig verschluckt. Nicht einmal Licht kann einem Schwarzen Loch entkommen. Wie also ein Foto davon machen, wenn es kein Licht zurückwirft? Über diese Frage haben sich Physiker und Astronomen seit Jahrzehnten den Kopf zerbrochen. Im Rahmen eines neuen, internationalen Projekts wird nun ein indirekter Weg eingeschlagen, um ein Schwarzes Loch auf Film festhalten zu können.

Max-Planck-Institut für Radioastronomie beteiligt

Anstatt zu versuchen, das Phänomen selbst zu fotografieren, was (zumindest derzeit) einfach physikalisch unmöglich ist, soll probiert werden, das Licht einzufangen, das am Horizont eines Schwarzen Loches von der Schwerkraft verzerrt und gebogen wird. Beteiligt ist unter anderem auch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Konkret im Visier der Forscher steht Sagittarius A* als supermassereiches Schwarzes Loch. Aufgrund von Beobachtungen der umliegenden Sterne und deren Umlaufbahnen geht die Wissenschaft derzeit davon aus, dass Sagittarius A* so viel Masse aufweist wie 4,3 Millionen Sonnen. Darüber hinaus sollen aber noch fünf weitere Schwarze Löcher abgebildet werden.

Die Teleskope, die das gebrochene Licht von Sagittarius A* auffangen sollen, stehen unter anderem am Südpol, in Chile, Spanien, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika. Für die Auswertung sollen Supercomputer in Deutschland und den USA hinzugezogen werden. Das Projekt beginnt heute und soll zehn Tage lang andauern./nf