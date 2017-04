Spät am Sonntagabend veröffentlichte der berüchtigte Internet-Entrepreneur, Amateur-Politiker und Musiker Kim Dotcom ein Video auf Twitter, in dem das neue Bezahlsystem Bitcache auf Megaupload 2 vorgestellt wird. Demnach können Nutzer der neuen Plattform, die derzeit noch nicht öffentlich zugänglich ist, beliebige Inhalte auf Megaupload 2 hochladen und auf Wunsch eine Bezahlschranke aktivieren. Die Inhalte selbst werden nur in verschlüsselter Form auf der Plattform gespeichert, wie Dotcom versichert. “Stellt es euch vor wie Dropbox, nur ohne die Möglichkeit von Dropbox, eure Dateien zu hacken oder zu stehlen”, schrieb der gebürtige Deutsche im vergangenen Oktober auf der Bitcoin-Crowdfunding-Seite für das Bezahlsystem.

Aber auch für die Speicherung der Inhalte wird Blockchain-Technologie verwendet, erklärte Dotcom 2016. Um hochgeladene Inhalte bestmöglich vor Fremdzugriff zu schützen, verwendet Megaupload 2 laut Dotcom Blockchain-basierte Speichermethoden, wie Storj und Maidsafe. Über Bitcache sollen Nutzer das Abrufen der Inhalte optional mit einem Bezahlvorgang verbinden können. Bitcache selbst soll später auch als Service für andere Content-Plattformen angeboten werden, ohne dass Megaupload 2 involviert ist.

Ob Bitcache ein echter Erfolg werden kann, bleibt abzuwarten. Megaupload 2 zumindest wird von Fans mit Spannung erwartet. Die Bitcoin-Crowdfunding-Kampagne im Oktober wurde jedenfalls mit knapp einer Million Euro an Einnahmen beendet. Zwar hatte Dotcom mehr angepeilt, die Finanzspritze scheint jedoch gereicht zu haben, um die aktuell demonstrierte Version zu entwickeln. /nf