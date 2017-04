Dass die Polizei im Zuge von Ermittlungen zwar SMS von Verdächtigen lesen darf, auf WhatsApp-Nachrichten aber keinen legalen Zugriff hat, ist für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nicht nachvollziehbar. Terroristische Vereinigungen wie der sogenannte Islamische Staat wüssten um die Anonymität, die ihnen WhatsApp bietet und nutzen angeblich die Einschränkung der polizeilichen Maßnahmen an dieser Stelle aus. Im Interview mit Welt am Sonntag kommentierte Herrmann, dass diese Diskrepanz “grob fahrlässig” sei und umgehend angepasst werden müsse. Als Beispiel nennt der Politiker den Sprengstoffanschlag von Ansbach am 24. Juli 2016. Der Täter habe damals bis kurz vor dem Anschlag noch via WhatsApp mit Kontakten in Nahost kommuniziert, so Bayerns Innenminister im Interview.

Telemediengesetz schließt Messenger-Dienste noch nicht mit ein

Das Telemediengesetz in Deutschland erlaubt es der Polizei, unter bestimmten Umständen und mit richterlicher Genehmigung die Nachrichten von akut tatverdächtigen Personen zu überwachen und auszuwerten. Für Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Snapchat existiert eine derartige Regelung im Telemediengesetz nicht, da moderne Anwendungen darin nur unzureichend oder gar nicht klassifiziert und behandelt werden. “Schickt ein IS-Anhänger eine normale SMS, können die Behörden mitlesen. [...] Schickt ein Verdächtiger seine Botschaft auf dem selben Handy aber per WhatsApp, ist die Lektüre den Sicherheitsbehörden untersagt. Und das wissen die IS-Terroristen auch,” fasst Herrmann seine Sicht der Dinge zusammen.

Eine konkrete Gesetzesänderung steht derzeit allerdings nicht an, auch wenn Bayerns Innenminister das gerne hätte. Möglicherweise wird im Zuge der Klassifizierung von sozialen Netzwerken im Telemediengesetz dieser Umstand gleich mit angepasst. /nf