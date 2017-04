Wer auf den australischen Kontinent per Flugzeug einreisen will, sollte auf erweiterte Personenkontrollen vorbereitet sein - zumindest wenn der Flug von Dubai, Abu Dhabi oder Doha startet oder dort umgestiegen wird. Besonders im Fokus der Behörden stehen dabei elektronische Geräte. Zwar dürfen die auch weiterhin mitgeführt werden - im Gegensatz zu Flügen aus dem Mittleren Osten in die USA und Großbritannien - doch wer aus den entsprechenden Regionen kommt, muss bei Ankunft mit willkürlichen Kontrollen rechnen. Stichprobenhaft sollen Reisende aus dem Mittleren Osten demnach ausgewählt und auf Sprengstoffe und verdächtige Inhalte auf elektronischen Datenträgern überprüft werden.

Vorerst kein Verbot von elektronischen Geräten

“Das Mitführen von elektronischen Geräten auf Flügen gen Australien ist zu diesem Zeitpunkt nicht verboten”, kommentierte Darren Chester, Australiens Minister für Transport. "Die Regierung setzt damit weiter die Bemühungen fort, sicherzustellen, dass alle Australier und Besucher, die per Flugzeug einreisen, wissen, dass alles Mögliche unternommen wird, um ihre Sicherheit zu gewährleisten." Wie auch im Fall der ausgesprochenen Verbote von elektronischen Geräten wie Laptops, Spielekonsolen und Smartphones in der Passagierkabine auf Flügen in die USA und nach Großbritannien, nennt auch Australien wagen Terrorverdacht als Begründung für die verschärften Kontrollen. Betroffen sind die Fluglinien Quantas, Emirates, Qatar Airways und Etihad. Die Regierung in Australien hat zudem offen gelassen, ob die aktuellen Kontrollen in Zukunft möglicherweise noch einmal verschärft werden./nf