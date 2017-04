Mit dem “Transcode V2”-Update schaltet Twitch einen Gang höher und ermöglicht allen Streamern, die die Plattform nutzen, in 1080p mit 60 FPS zu übertragen. Das Update wird schrittweise für die Nutzer eingespielt. Bis Transcode V2 für alle Streamer zur Verfügung steht, soll es ein paar Wochen dauern, heißt es in einem Blogbeitrag von Twitch.

Twitch Inspector ermöglicht das Testen von Einstellungen, ohne live zu gehen

Das neue Feature namens Twitch Inspector soll Streamern zudem die Möglichkeit geben, ihre Live-Übertragungen vorab zu testen, damit Einstellungen am Setup nicht vorgenommen werden müssen, wenn das Publikum schon eingeschaltet hat. Zudem bietet Twitch auf einer neuen Unterseite Hilfestellungen, Informationen und Tipps zu den Einstellungen von Streaming-Software für optimale Ergebnisse.

Während die Meldung besonders Streamer und deren Fans erfreuen dürfte, ist das Update zu 1080p mit 60 FPS auch Branchen-historisch interessant. Mit dem aufkommenden Interesse an Livestreaming um 2009 herum, das überwiegend League of Legends zu verdanken ist, lieferten sich die Wettbewerber Own3d.tv und Justin.tv (später Twitch.tv) einen harten Wettkampf um die Führungsposition im Markt. Die verwendeten Waffen in besagtem Wettkampf waren damals exklusive Streaming-Deals mit populären LoL-Spielern und ein Wettrüsten in FPS, Auflösung und Bitrate. Dabei lehnte sich Own3d.tv allerdings zu weit aus dem Fenster, indem die Streaming-Qualität für Erstbesucher höher eingestellt wurde, als es sich das Unternehmen leisten konnte. Die dadurch entstandenen Kosten für Bandbreite haben das Unternehmen schlussendlich in den Ruin getrieben. 2013 stellte die Streaming-Plattform den Dienst ein./nf