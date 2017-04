Auf dem langen Weg, das Gebiet der Raumfahrt günstiger und damit erschwinglicher zu machen, ist SpaceX in der vergangenen Nacht ein wichtiger Meilenstein gelungen. Das Problem bei etablierten Raketensystemen ist, dass große Teile nur einmalig verwendbar, aber sehr teuer in der Herstellung sind. Entsprechend kostenaufwendig ist jeder Raketenstart. Mit der Idee der wiederverwendbaren Triebwerksstufe versucht SpaceX diese Hürde in der Raumfahrt deutlich zu senken, auch wenn die Kosten weiterhin astronomisch hoch, aber eben nicht mehr unbezahlbar sind.

Endet die Zeit der Einweg-Raketen?

Heute Nacht ist in den USA vom berühmten Cape Canaveral im Bundesstaat Florida zum ersten Mal eine Falcon-9-Rakete wiederverwendet worden, nachdem sie zuvor nach erfolgreicher Mission auf einer schwimmenden Barke gelandet, überführt, durchgecheckt und neu betankt worden war. Auch der zweite Flug ins All samt Landung auf der unbemannten Barke ist SpaceX heute Nacht gelungen. Im Anschluss an die Live-Übertragung der Landung kommentierte SpaceX-Gründer Elon Musk: “[Die erfolgreiche Landung] bedeutet, dass man ab sofort orbitale Triebwerksstufen, den teuersten Teil einer Rakete, fliegen und wiederverwenden kann. Das wird schlussendlich eine große Revolution in der Raumfahrt sein.”

15 Jahre lang hat SpaceX auf diesen Moment hingearbeitet, war das Unternehmen doch zum ersten Mal in der Lage, das kostensparende Konzept der wiederverwendbaren Triebwerksstufe ganz konkret in vollem Umfang vorzuführen. Für SpaceX ist die Demonstration enorm wichtig, um das Vertrauen von potenziellen Kunden zu halten und zu gewinnen, schließlich will der Konzern in naher Zukunft nicht nur Touri-Trips ins All möglich machen, sondern auch bemannte Flüge in Richtung Mars schicken. /nf