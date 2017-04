Die „Mission: Impossible“-Reihe hat sich ordentlich gemausert. Der erste Teil von 1996 schlug damals ein wie eine Bombe, der zweite Teil von John Woo kam jedoch bei den Zuschauern und Kritikern nicht so gut an und auch im Fall von „Mission: Impossible 3“, bei dem J. J. Abrams („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) Regie geführt hat, gingen die Meinungen auseinander. Doch im Jahr 2011 gelang der Serie mit „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ eine furiose Rückkehr zu alter Stärke und im Grunde genommen sogar der beste Teil. Zuletzt sah man Tom Cruise als Special-Agent Ethan Hunt 2015 in „Mission: Impossible – Rogue Nation“. Drei Gesichter, die in jenem fünften Teil ihr Debüt in der Reihe feierten, werden auch im sechsten Film zu sehen sein.

Henry Cavill steigt ein, Jeremy Renner aus

Der Regisseur Christopher McQuarrie, der schon für „Rogue Nation“ verantwortlich war, bei „Jack Reacher“ mit Tom Cruise zusammengearbeitet und das Drehbuch zu „Edge of Tomorrow“, einem weiteren Actionfilm mit Cruise in der Hauptrolle, geschrieben hat, gab auf der CinemaCon in Las Vegas die Besetzung von „Mission: Impossible 6“ bekannt. Wie ScreenRant berichtet, werden neben Tom Cruise auch wieder Vhing Rames als Luther Stickell und Simon Pegg als Benji Dunn zu sehen sein. Rhames ist damit der einzige Darsteller neben Tom Cruise, der in allen sechs Teilen der Reihe zu sehen ist (wenn auch in „Phantom Protokoll“ nur in Form eines Cameo-Auftritts). Für Simon Pegg ist es das vierte Mal als lustiger Kollege von Ethan Hunt.

Gleich drei Darsteller, die in „Rogue Nation“ erstmals in einem „Mission: Impossible“-Film aufgetreten sind, geben in Teil 6 erneut ihr Stelldichein: Rebecca Ferguson wird wieder als Ilsa Faust Seite an Seite mit Tom Cruise gegen die Bösen kämpfen. Alec Baldwin übernimmt zum zweiten Mal die Rolle des CIA-Chefs Alan Hunley und sogar Sean Harris wird erneut als Bösewicht Solomon Lane zu sehen sein.

Leider nicht mehr mit dabei: Jeremy Renner, der in den beiden vorherigen Filmen William Brandt verkörpert hat. Grund dafür ist seine Rolle als Hawkeye in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers 4“. Mit den Dreharbeiten für die Comicverfilmungen ist der US-Amerikaner bereits vollkommen ausgelastet, wie Showbiz 411 berichtet.

Dafür gibt es interessante Neuzugänge: So wird der aktuelle Superman-Darsteller Henry Cavill zu sehen sein, der bereits in Guy Ritchies „Codename U.N.C.L.E.“ Agentenfilmerfahrung gesammelt hat. Außerdem mit dabei: Sian Brooke (bekannt aus „Sherlock“) und Vanessa Kirby („The Crown“). In welche Rollen diese Schauspieler schlüpfen werden, ist aber noch nicht bekannt.

„Mission: Impossible 6“ hat bereits einen Starttermin: Ab dem 16. August 2018 soll der Actionfilm in den deutschen Kinos zu sehen sein. /jb