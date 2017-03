In den USA haben sich die Republikaner im Kongress gerade dazu entschieden, den Schutz der Privatsphäre im Netz zu lockern. Noch fehlt die Unterschrift Donald Trumps. Sobald der US-Präsident seine Zustimmung gibt, werden Kommunikationsunternehmen und Service Providern deutlich mehr Möglichkeiten beim Aggregieren, Analysieren und Verkaufen von Kundendaten eingeräumt. Die kurz darauf eingerichtete GoFundMe-Kampagne zum gezielten Kauf des Internet-Suchverlaufs von Kongressabgeordneten, die für die Abschaffung gestimmt haben, traf dann auch einen Nerv bei enthusiastischen Kritikern. Blöd nur, dass es kompletter Schwachsinn und ein trauriges Zeugnis für Netzbürger ist.

Kampagne ist trotzdem erfolgreich

Ob der selbsterklärte Aktivist für Netzneutralität und Privatsphäre im Internet, Adam McElhaney, die Empörung nur für schnelles Geld ausnutzen will oder es einfach nicht besser weiß, sei einmal dahingestellt. Das Unterfangen selbst ist aber schon im Voraus zum Scheitern verurteilt. Das hinderte aber mehr als 9.600 Menschen nicht daran, das gesetzte Finanzierungsziel von 10.000 US-Dollar mal eben 14-fach zu übertreffen. Derzeit steht die Kampagne bei 147.347 US-Dollar und minütlich trudeln neue Beiträge ein.

Das Problem der Kampagne ist eigentlich ganz offensichtlich, schließlich werden Datensätze von Telekommunikationsunternehmen nicht in einer Art persönlichem Dossier à la Stasi herausgegeben. Derartige Daten existieren in dieser Form schlicht nicht. Die von ISPs und Telekommunikationsunternehmen aggregierten und verkauften Daten sind “bulk data”, also anonymisierte und aggregierte Informationen aus einer Massendatenerfassung. Keinesfalls ein Traum für Verfechter von Privatsphäre und Datenschutz, aber auch kein Selbstbedienungsladen für den Suchverlauf im Internet des Nachbarn, Arbeitskollegen, der Ex-Freundin oder eben Kongressabgeordneten. /nf