Werbung auf YouTube ist so eine Sache. Eigentlich sind die Regeln ziemlich eindeutig, doch wo kein Kläger, da kein Richter. YouTube selbst hat sich in der Vergangenheit stets schwer getan, selbstständig gegen zweifelhafte Werbeformen auf der Plattform vorzugehen. Zusätzliche Einnahmequellen der Content Creator befeuern deren Enthusiasmus und dem stellen sich YouTube und Google nur ungern in den Weg. Wird ein Video, ein Kanal oder eine Person von einem Unternehmen gesponsert, muss das eindeutig für den Zuschauer erkenntlich sein. Gleiches gilt für Promo-Aktionen, bei denen von YouTubern Produkte beworben werden. Sich wirklich daran halten, das machen nur wenige.

"Flying Uwe" im Visier der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein

Im konkreten Fall hat der Youtuber “Flying Uwe” den Unmut der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein erregt. Wegen der nicht ausreichend als Werbung gekennzeichneten Platzierung eigener Produkte soll der YouTuber sich wegen rundfunkrechtlichen Verstößen verantworten. Wie die Medienanstalt in einer Pressemitteilung rekapituliert, habe man “Flying Uwe” bereits im vergangenen Jahr aufgefordert, die Bewerbung von Produkten korrekt zu kennzeichnen. Daraufhin seien die Beschreibungen unter den Videos des Hamburgers zwar teilweise angepasst worden, den Anforderungen der Medienanstalt sei jedoch nicht Genüge getan worden. Daher sieht die nun einen Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag gegeben. Damit stehen dem YouTuber mögliche Bußgelder in Höhe von bis zu 500.000 Euro ins Haus. In seinem jüngsten Video zieht “Flying Uwe” dann auch entsprechend über die Medienanstalten her und hetzt seine Fans gegen geltendes Recht auf. Denn auch wenn ja alles total unfair, ungerecht und sowieso ist, heißt es am Ende seines Videos, dass er künftig sämtliche Videos mit einem Hinweis zur Produktplatzierung versehen wird.

Neben “Flying Uwe” hat die Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben noch rund 30 weitere YouTuber angeschrieben und über geltende Werbebestimmungen informiert./nf