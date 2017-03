Der ehemalige Modder Brendan Greene alias "PlayerUnknown" ist Fans von "Battle Royale"-Spielen seit Jahren ein Begriff. Schon für ArmA 2 und ArmA 3 entwickelte der Programmierer solche Spielmodi als optionale und kostenfreie Modifikationen und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Aber auch bei H1Z1: King of the Kill war Greene als Berater involviert. Mit PlayerUnknown's Battlegrounds veröffentlichte der ehemalige Modder nun gemeinsam mit dem Studio Bluehole sein erstes eigenes Spiel in einer Early-Access-Fassung - und die ist auf Steam eingeschlagen wie eine Bombe.

Schon in den Wochen vor dem Release der Vorabversion fanden regelmäßig exklusive Closed-Beta-Tests statt. Streamer und YouTuber nutzten die Gelegenheit, um den Shooter auszuprobieren, und sowohl die Content Creator als auch das Publikum zeigten sich begeistert. Mit so viel Hype im Rücken war es dann auch keine große Überraschung, PlayerUnknown’s Battlegrounds in den Steam Charts nach oben klettern zu sehen. Einzig überraschend ist, wie populär das Spiel jetzt schon ist. Zum aktuellen Zeitpunkt rangiert PlayerUnknown’s Battlegrounds auf Platz 1 der Topseller auf Steam. Laut einer Pressemitteilung habe das Online-Spiel den Entwicklern alleine am ersten Wochenende nach Verkaufsstart mehr als 11 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht. Zu Spitzenzeiten seien demnach über 67.000 Spieler gleichzeitig eingeloggt gewesen, aber auch auf Twitch führt PlayerUnknown’s Battlegrounds die Charts an. Derzeit schwanken die Zuschauerzahlen je nach Uhrzeit, klettern aber weit über 150.000 in den Abendstunden.

Bis zum offiziellen Release von PlayerUnknown’s Battlegrounds, der spätestens in einem halben Jahr erfolgen soll, will Bluehole noch die Performance optimieren, Mod-Support implementieren, mehr Waffen und Ausrüstungsgegenstände bereitstellen sowie neue Maps gestalten und einbauen./nf