Von der Mission, illegale Hetze im Netz strafrechtlich verfolgen zu können, rückt der Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas mit jedem Tag weiter ab. War die Intention bisher zumindest nachvollziehbar, auch wenn die Methoden massiv kritisiert wurden, scheint Maas nun endgültig den haltlosen und sinnfreien Forderungen der Großen Koalition nachzugeben. Anstatt nur tatsächlich illegale Hetze und böswillige Falschmeldungen im Internet und vor allen Dingen in sozialen Netzwerken zu bekämpfen, sieht sich die Bundesregierung offenbar auch genötigt, beispielsweise gegen Pornografie und Verunglimpfung der Verfassung vorzugehen. Im entsprechenden Gesetzentwuf ist von “verfassungsfeindlich” und “landesverrärterisch” die Rede.

Experte warnt vor neuem Gesetzentwurf

Volker Tripp, politischer Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft, warnt in einer Pressemitteilung vor dem neuen Entwurf und den jüngsten Änderungen. Die Gefahr, dass künftig nicht nur illegale, sondern auch schlicht unliebsame Inhalte einer Löschpflicht unterliegen, sei demnach groß. “Dass der Entwurf obendrein an Verbänden und Zivilgesellschaft vorbei derart umfangreich erweitert und sogar bereits bei der EU-Kommission notifiziert wurde, ist ein handfester Skandal”, kritisiert Tripp weiter. “Nicht zuletzt in Anbetracht der Tragweite des geplanten Gesetzes ist ein solcher Umgang mit erwarteter Kritik vollkommen inakzeptabel”, heißt es in der Pressemitteilung.

Noch ist das Gesetz nicht in Kraft, sondern muss zuvor die parlamentarische Prüfung durchlaufen. Doch der Wunsch der Bundesregierung, Gesetze gegen Hetze und Fake News im Netz auch durchsetzen zu können, ist möglicherweise stärker als die Vernunft und die Sicherung der Anonymität im Internet. Möglicherweise muss auch in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht der Regierung mal wieder ihre Grenzen aufzeigen. /nf