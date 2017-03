"Rogue One: A Star Wars Story" kam am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos. Die entsprechende Blu-ray zum Prequel von "Episode 4" kommt aber erst am 4. Mai in den Handel. Während sich "Star Wars"-Fans vermutlich durchaus über einen so langen Zeitraum auf die Freigabe freuen können, trifft das auf weniger bekannte Filme eher nicht zu. Schnell ist heutzutage ein Kinofilm in Vergessenheit geraten - zu schnell, finden Hollywood-Studios.

Filme eineinhalb Monate nach Kinostart als VOD?

Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge, der sich auf inoffizielle Aussagen beteiligter Personen beruft, sind Filmstudios in den USA derzeit dabei, einen Kompromiss mit den Kinobetreibern auszuhandeln. Kinos profitieren selbstverständlich von einer langen Exklusivität und fürchten um ihre Einnahmen, sollten neue Filme zu schnell auch als VOD oder auf DVD und Blu-ray veröffentlicht werden. In der Vergangenheit haben Kinobetreiber regelmäßig damit gedroht, Filme, die nicht lange genug exklusiv auf der großen Leinwand erscheinen, zu boykottieren. Doch je stärker der Heimkinomarkt ist, desto weniger gefährlich fällt die Drohung für Hollywood-Studios aus.

Laut Wall Street Journal ist die Initiative, Filme schneller auf heimische Geräte zu bringen, aktuell noch in der Verhandlungsphase. Entsprechend schwammig sind die Details. Sony spricht sich demnach dafür aus, schon nach zehn Tagen die Exklusivität von Kinos aufzuheben, während andere Studios einen längeren Zeitraum von einem bis anderthalb Monaten für angemessen erachten. Nichtsdestotrotz sollen die Verhandlungen noch dieses Jahr in einem konkreten Angebot münden, wie das Wall Street Journal weiter berichtet. Die Gebühren sind allerdings nicht ganz ohne: 30 bis 50 US-Dollar soll der Premium-VOD-Service wohl kosten. /nf