Welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn Mensch und Computer auf neuronaler Ebene miteinander kommunizieren können, will Milliardär Elon Musk in einem neuen Unternehmen erforschen. Neuralink soll, wie das Wall Street Journal berichtet, Technologie entwickeln, die unter Verwendung von künstlichen Elektroden im Gehirn eines Menschen eine Kommunikationsverbindung zwischen organischer Materie und konstruierter Maschine herstellt.

Der primäre Anwendungsbereich wird, wie das Wall Street Journal schreibt, allerdings nicht in einer neuen Form der Befehlseingabe liegen, sondern sich auf medizinische Anwendungen beschränken. Die Technologie soll beispielsweise dazu genutzt werden, um Erkrankungen des Gehirns zu behandeln, etwa Epilepsie oder schwere Depressionen. Der Ansatz gleicht demnach der Tiefen Hirnstimulation. Auch bei dieser bereits angewandten Methode werden bei einer Operation Stimulationselektroden im Gehirn eines Patienten installiert, um wesentliche Lebensqualitätsverbesserungen bei hirnkranken Menschen zu erzielen. In Deutschland wird ein solche Implantat bei circa 400 bis 500 Patienten pro Jahr eingesetzt. Die Patienten leiden überwiegend an Parkinson, Tourette, Multipler Sklerose und Dystonie.

In den vergangenen Monaten hatte Musk gelegentlich via Twitter angedeutet, dass er sich unternehmerisch mit “neural lace” beschäftige und eine offizielle Ankündigung in der nahen Zukunft zu erwarten sei.

Der in Südafrika geborene Musk begann in den USA bereits während der 90er Jahre seine Karriere als erfolgreicher Entrepreneur. 1999 verkaufte er das mit seinem Bruder gegründete Medienunternehmen Zip2 für 307 Millionen US-Dollar an Compaq, gründete anschließend eine Firma für Online-Bezahlsysteme, die später zu PayPal werden sollte und erzielte beim Verkauf an eBay 2002 einen Verkaufserlös von 1,5 Milliarden US-Dollar. In den folgenden Jahren wechselte Musk dann die Richtung seiner Ventures und zielt mit SpaceX, Tesla Motors, Solar City und Hyperloop auf visionäre, zukunftsweisende Technologien ab.