Was früher das Cartoon-Programm im Fernsehen war, ist heute die YouTube-App für Tablets. Selbst die anstrengendsten Kinder sind schnell ruhig gestellt, wenn vor ihren Augen Disney-Charaktere und bekannte Cartoon-Figuren kunterbunten Schabernack treiben. Entsprechend eindrucksvoll sind die Aufrufe. Mehrere 100 Millionen Klicks sind da keinesfalls eine Seltenheit.

Nicht jeder Cartoon ist für Kinder geeignet

Doch ganz ohne Aufsicht sollten Kinder nicht auf die vermeintlichen Kids-Shows losgelassen werden. Nicht nur gibt es bekanntlich im Netz eine gewisse "Regel 34" und diverse Abwandlungen, auch Trolle nutzen das Phänomen, um unwissende Kinder zu erschrecken. Wie BBC Trending berichtet, finden sich auf YouTube hunderte Cartoon-Videos, die alles andere als geeignet für Kinder sind. Vielmehr ist der Inhalt gezielt verstörend. Was losgeht wie ein Ausschnitt aus Disneys “Frozen” oder “Thomas und seine Freunde”, verwandelt sich in morbide Szenen. Zähne werden gezogen, Arme gebrochen und über Schmerz und Fäkalhumor gelacht. Manchmal tragen die Videos (übersetzte) Titel wie “Blutige Elsa: Spider-Man bricht Elsas Arm”, häufig sind aber auch Titel und Teaser-Bild komplett harmlos gehalten, der Inhalt des Videos fällt dann allerdings komplett anders aus.

Es sei vollkommen nachvollziehbar, dass Eltern glauben, dass die Videos halten, was sie versprechen, kommentiert Sonia Livingstone, Soziologie-Professorin an der London School of Economics und Expertin für Online-Sicherheit für Kinder. Nichtsdestoweniger wäre Zensur aus ihrer Sicht der falsche Weg, da ein Großteil der Videos zwar geschmacklos sei, aber als Satire oder kreative Überarbeitung unter die freie Meinungsäußerung falle. Vielmehr müssten Eltern sich auf entsprechende Sicherheitsmechaniken auf YouTube zum Schutz von Kindern verlassen können. YouTube empfiehlt auf Nachfrage der BBC, die Suchfunktion in der App zu deaktivieren oder gleich die YouTube-Kids-App im restriktiven Modus zu nutzen. Dabei merkt YouTube allerdings auch an, dass kein Filter zu 100 Prozent funktioniert. /nf