Zur Höhe seiner Zeit wurden Ligaspiele in StarCraft in Südkorea täglich zur Primetime im Fernsehen übertragen, Public-Viewing-Events füllten ganze Stadien - und das lange bevor E-Sport in Europa und den USA auch nur annähernd ernst genommen wurde. Zwar konnte StarCraft 2 nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen, den Verdienst der Marke an der Verbreitung des elektronischen Sports schmälert das allerdings nicht.

Höhere Auflösung, gleiches Spiel

Mit StarCraft: Remastered wird das 1998 veröffentlichte Spiel optisch überarbeitet, wobei sämtliche Grafik-Assets unverändert bleiben. Dafür sind deutlich höhere Auflösungen möglich als in der Originalversion. So wird die Remastered-Fassung auch 4k-Support bieten. Das gilt natürlich auch für die Spieloberfläche, die in der Klassik-Version noch auf alte Monitor-Seitenverhältnisse ausgelegt ist. Das überarbeitete Spiel soll Mitte 2017 an den Start gehen und auch das Add-on "Brood War" beinhalten.

Zusätzlich geht heute ein Update für die Klassik-Version von StarCraft: Brood War live. Mit dabei sind Bugfixes, eine einstellbare Tastenbelegung, mehr Anti-Cheat-Maßnahmen, eine Zuschauer-Funktionen und verbesserte Kompatibilität mit aktuellen Windows-Versionen. Nachdem das Update eingespielt wurde, wird Blizzard die StarCraft Anthology (StarCraft und StarCraft: Brood War) kostenlos zum Download anbieten. Zwar verpasst Blizzard - die Fans werden es dankbar verzeihen - das 20-jährige Jubiläum von StarCraft um ein Jahr, bei den ganzen Jubiläen, die Blizzard derzeit feiert, ist das aber auch kein Wunder. Im September feierte das Unternehmen 25-jähriges Bestehen, Ende 2016 wurde Diablo 20 Jahre alt. /nf