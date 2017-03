Viele Content Creater nutzen die Streaming-Features von YouTube oder die Plattform Twitch, um ihre Videos oder vergangene Streams in Dauerschleife zu wiederholen. Diese ständig verfügbaren Streams qualifizieren sich aus Sicht der ZAK allerdings als Rundfunkangebot, wie die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten vergangene Woche ganz konkret in einer Pressemitteilung verdeutlichte. Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, hätte das weitreichende Folgen für deutsche Streamer, würden Übertragungen mit mehr als 500 Zuschauern dann doch automatisch eine kostenpflichtige Lizenz benötigen - und die ist mit Kosten von 1000 bis 10.000 Euro nicht gerade ein Schnäppchen.

"PietSmiet" als Präzedenzfall

In der Pressemitteilung ist die ZAK nicht gerade diplomatisch, sondern macht vollen Gebrauch von ihren Vollmachten. Sollte Peter Smits, der Gründer von "PietSmiet" und Geschäftsführer der PietSmiet UG, den Auflagen der Medienanstalten bis zum 30. April nicht nachkommen, wird das Angebot “PietSmietTV” untersagt. Wie deutsches Medienrecht ein Online-Angebot ruinieren kann, sieht man sehr gut an der Mediathek der Öffentlich Rechtlichen, die striktem Jugendschutz und Wettbewerbsregularien unterliegt und damit nicht gerade benutzerfreundlich ist. Sollten Streamer nun Jugendschutzbeauftragte einstellen müssen und vor 22 Uhr keine jugendfreien Inhalte senden dürfen, wie Smits im schlimmsten Fall befürchtet, dürfte Livestreaming in Deutschland deutlich schwieriger werden. Entsprechend will er rechtlich gegen die Auflagen der Landesmedienanstalt vorgehen, wie er in einem Video an die Fans mitteilte.

Aus der Sicht von ZAK ist "PietSmiet" jedoch nur einer von vielen Rundfunksündern, geht man von den genannten Kriterien ist. In der Mitteilung wird Siegfried Schneider, Vorsitzender der ZAK mit dem Satz zitiert, dass man “offline wie online gleiche Voraussetzungen für Rundfunkangebote” brauche. /nf