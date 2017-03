Auch deutsche YouTuber sind nicht vor dem Phänomen gefeit, dass ihnen der Erfolg zu Kopf steigt und sie sich über dem Gesetz sehen. Das musste nun auch Leon Machère erfahren, nachdem er auf der Polizeiwache die zuständigen Beamten als “Scheißpolizei” beleidigt und er und seine Kumpels “noch etwas koksen wollten”, was die örtliche Polizei dazu veranlasste, den Tourbus des YouTubers zu durchsuchen und seine CDs sicherzustellen.

Leon Machère informierte das Ordnungsamt nicht über die Veranstaltung

Doch was hat überhaupt dazu geführt, dass die Polizei den 26-Jährigen und seine Begleiter festgesetzt hat? Laut Meldung der Augsburger Polizei hatte Machère seinen zwei Millionen Fans auf YouTube und in sozialen Medien mitgeteilt, dass er derzeit auf Tour sei und in der Universitätsstadt Station machen werde. Auf der Suche nach ihrem Idol pilgerten daraufhin laut Polizeiangaben zwischen 200 und 1000 Kinder und Jugendliche zwischen einem vermuteten Veranstaltungsort - einem Handyladen - und dem Hotel, in dem der YouTuber angeblich übernachten sollte. Das Ordnungsamt der Stadt, das bei derartigen Veranstaltungen informiert werden muss, wusste jedoch von nichts, so dass die Polizei am frühen Nachmittag die Situation zu klären versuchte.

Laut Mitteilung der Polizei habe sich der YouTuber kurz am Fenster des Hotels gezeigt, was seine Fans in eine “tobende Menschenmenge” verwandelte, wie die Polizei es beschreibt, und sei anschließend durch den Hinterausgang des Hotels “verschwunden” und mit einem gemieteten Tourbus in die Innenstadt gefahren. Entgegen der mittlerweile getroffenen Absprachen mit der Polizei fuhr der Tourbus jedoch angesichts der Menschenmenge nicht im Schritttempo, vielmehr habe der Fahrer “mehrfach das Gaspedal deutlich hörbar” durchgedrückt und sei “mit viel zu hohem Tempo, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen”, abgedüst.

Daraufhin wurden Machère und seine Begleiter von der Polizei festgesetzt und die Veranstaltung beendet. Schon während der Verhaftung habe Machère die Beamten beleidigt (und die Aussagen auch noch über Social Media geteilt). Auf der Wache legten er und seine Begleiter dann mit “Scheißpolizei” noch einen drauf. Äußerungen über Kokain führten zu einer erfolglosen Personen- und Fahrzeugkontrolle und der Beschlagnahmung der rund 380 CDs, die ohne Genehmigung verkauft werden sollten./nf