“Dark Matter” hat WikiLeaks den neuen Schwung CIA-Dokumente getauft, die im Rahmen der “Vault 7”-Leaks gestern veröffentlicht wurden. Darin wird unter anderem aufgezeigt, wie die CIA Firmware von Apple infizieren und zu welchen Zwecken der erzwungene Zugriff genutzt werden kann. Ebenso wie die Veröffentlichungen von WikiLeaks tragen die darin beschriebenen CIA-Tools kryptische, teils abstruse Namen. “Sonic Screwdriver” beispielsweise, eine Schadsoftware, um eingeschleusten Code während der Bootphase eines Macs auszuführen. Oder “DerStarke2.0”, eine MacOSX-Malware der CIA.

Als WikiLeaks mit der Veröffentlichung von “Vault 7” begann, die ein namentlich nicht genannter Whistleblower der Plattform zugespielt haben soll, bemühte sich WikiLeaks-Gründer Assange Aufmerksamkeit für die anstehende Veröffentlichung zu erzielen, jedoch scheint es so, als ob er dabei ein bisschen zu viel versprochen hat, denn vom Hocker haben die Enthüllungen über die CIA bislang niemanden gehauen.

In einer Stellungnahme erklärte Apple am Donnerstag, dass die beschriebenen Sicherheitslücken 2009 und respektive 2013 bereits behoben wurden. Apple sei außerdem bislang nicht von WikiLeaks kontaktiert worden, auch nicht über die offiziellen Kanäle zum Melden von Sicherheitslücken, wie von Apple und anderen Tech-Unternehmen angeboten, nachdem Assange “exklusiven Zugang zu den CIA-Tools” angeboten hatte. Netsec-Experte Trammell Hudson, der 2015 die von “Sonic Screwdriver” entdeckt und beschrieben hat, zeigt sich wenig aufgeregt. Die Sicherheitslücken in den WikiLeaks-Enthüllungen seien “relativ alt und geben vermutlich kein akkurates Bild davon wieder, wozu die CIA heutzutage fähig ist”. /nf