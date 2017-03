Wie Bob Iger, der CEO von Disney, während der Gesprächsrunde berichtete, wird sich der Han-Solo-Film um die jungen Jahren des intergalaktischen Schmugglers drehen. Die Story des Films wird erklären, wie Han Solo an seinen Namen kam und seinen besten Kumpel, den Wookie Chewbacca kennengelernt hat. In der Handlung, die das Leben der ikonischen Star-Wars-Figur im Alter von 18 bis 24 umfasst, wird aber auch erzählt, wie Han und Chewie den Millennium Falcon in ihren Besitz bringen, wie Iger freimütig berichtet. Die Veröffentlichung des “Origin-Films” von Han Solo ist für das kommende Jahr angesetzt.

Aber auch zu Star Wars: Die letzten Jedi gab Iger während der Gesprächsrunde ein paar Kommentare ab. Demnach sei der Film, der im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen soll, nach dem Tod von Carrie Fisher Ende 2016, nicht nachträglich überarbeitet worden. In Episode VIII, die direkt an Star Wars: Das Erwachen der Macht anknüpft, spielt die von Fisher gespielte Prinzessin beziehungsweise General Leia eine wichtige Rolle und taucht daher im Film regelmäßig auf, wie Hollywood Reporter berichtet. Zwar sei eine digitale Carrie Fisher durchaus möglich, wie Disney bereits in Star Wars: Rogue One unter Beweis gestellt hat, Disney habe jedoch keine Pläne, Szenen mit Fisher in Episode VIII durch CGI zu ersetzen.

Disney hat offenbar noch große Pläne mit der Star-Wars-Franchise, die der Konzern 2012 von George Lucas kaufte. Laut Bob Iger sind bei Disney bereits anderthalb Jahrzehnte an neuen Star-Wars-Geschichten in Arbeit./nf