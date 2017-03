Singapur hat ein Problem. Die Stadt wächst und wächst, allerdings nur in die Höhe, ist der Stadtstaat doch gleichzeitig ein Inselstaat und verfügt nur über rund 720 Quadratkilometer Landfläche. Zum Vergleich: die Hansestadt Hamburg hat eine Fläche von rund 755 Quadratkilometern. In Singapur wohnen allerdings bereits jetzt über 5,6 Millionen Menschen, Tendenz steigend.

Fläche ist entsprechend ein teures Gut auf der Insel, weshalb das Transportministerium von Singapur zunehmend nach Alternativen zum klassischen Personenverkehr sucht. Auf dem Business Teams Leaders’ Forum mit rund 400 Teilnehmern betonte Ministeriumssprecher Pang Kin Keong am Mittwoch die besondere Situation des Stadtstaates, zeigte sich aber auch zuversichtlich, dass neue Technologien wie Künstliche Intelligenzen die Türen für ganz neue Transportwege eröffnen werden. Zwar sieht das Transportministerium nach Angaben des Sprechers weiterhin Züge als das wichtigste Transportmittel, in den kommenden Jahrzehnten müssten jedoch weitere Verkehrsmittel hinzukommen, um nicht nur den individuellen Wünschen der Bürger, sondern auch dem wachsenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Beispielsweise, so Pang, könnte man zukünftig mit einem autonomen “Pod” zur Arbeit fahren, im Anschluss zum Fitnessstudio radeln, um am Ende ein Luft-Taxi nach Hause zu nehmen. Pang sagt voraus, dass es in der Zukunft ein drastisches Umdenken im allgemeinen Bewusstsein im Hinblick auf den Besitz von persönlichen Transportmitteln geben werde. Vielmehr werde sich, so Pang, alles in Richtung “on demand”, also auf Bestellung, entwickeln. Bis zum Jahr 2030 will das Ministerium daher verschiedene Pilotprojekte durchführen, unter anderem auch mit Drohnen als Transportmittel. Dabei verwies Pang unter anderem auf den Volocopter VC200 aus Deutschland und die Drohne Ehang 184 aus China, die bereits im Juli 2017 in Dubai als Luft-Taxi an den Start gehen soll./nf