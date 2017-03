Mit einem Tweet überraschte Nintendo gestern darbende Android-Nutzer, die seit drei Monaten auf eine eigene Version warten. Für iOS ist das populäre Mobilegame Super Mario Run schon seit Dezember zu haben, doch Besitzer von Android-Smartphones mussten bis dato in die Röhre gucken. Alleine innerhalb der ersten vier Tage nach Veröffentlichung wurde die kostenlose iOS-Version nach Launch 40 Millionen Mal heruntergeladen. Damit stellte Nintendos erstes Mobilegame gleich in der ersten Woche einen neuen Rekord im App Store auf.

In der kostenlosen Version können alle drei Spielmodi (World Tour, Toad Rally und Kingdom Builder) angespielt werden. Um mehr als nur die ersten paar Level spielen eines jeden Modus spielen zu können, ist allerdings der Kauf eines Level-Packs erforderlich. Für einmalig 9,99 Euro wird dann der komplette Spielinhalt freigeschaltet. Weitere in-App-Käufe gibt es in Super Mario Run nicht.

Im Spiel selbst steuert ihr den bekannten Klempner durch Level im Super-Mario-Stil, weicht Schildkröten und garstigen Pflanzen aus und sammelt dabei so viele Goldmünzen und Power-ups ein, wie es nur geht. Die Veröffentlichung für Android verkündete Nintendo in einer Nachricht via Twitter, woraufhin sich eine Vielzahl von Fans leicht verärgert darüber zeigte, dass die abonnierte Benachrichtigungsfunktion von Google Play offenbar nicht funktioniert habe. Möglicherweise steckt das hinter der Formulierung im Tweet von Nintendo, dass die Android-Version “ein wenig früh(er)” an den Start gegangen ist. /nf