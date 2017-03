Hollywood steckt derzeit in einer ernsten Schaffenskrise. Nichts darf ein Ende haben und alles wird gemolken, bis kein Tröpfchen Qualität mehr übrig geblieben ist. Und das geht nicht nur der "Matrix"-Trilogie so. Auch weniger erfolgreiche Filme wie “Shooter” oder die 90er-Jahre-Kultserie “MacGyver” werden nicht verschont. Im Fall von “Terminator” wollen Produzenten und Investoren ebenfalls nicht wahrhaben, dass der Kampf Mensch gegen Maschine ausgedient hat - zumindest bis der Franchise ernsthaft neues Leben eingehaucht wird. Das hat in der Vergangenheit jedoch nicht sonderlich gut geklappt. Gleich zwei Versuche wurden unternommen, eine neue Trilogie ins Leben zu rufen und beide Male ist es grandios in die Hose gegangen, namentlich mit “Terminator: Die Erlösung” und “Terminator: Genisys”.

Keine Fortsetzungen von "Terminator: Genisys" mehr

Der zweite Teil der “Genisys”-Trilogie sollte eigentlich in diesem Jahr gedreht werden. Sarah-Connor-Darstellerin Emilia Clarke hatte dem Projekt jedoch bereits im vergangenen Jahr eine Absage erteilt. Nachdem zuerst der Kinostart auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, ist die geplante Trilogie nun offenbar endgültig am Ende. Einem Bericht der New York Daily News zufolge, hat Paramount Studios nicht länger vor, den Film überhaupt zu drehen. “Es ist vorbei für den Terminator und Arnold”, zitiert die New York Daily News eine Person, die angeblich mit dem Projekt vertraut sein soll.

Der Geschäftsführer von Skydance, dem Rechteinhaber der “Terminator”-Marke, erklärte gegenüber der Film-Webseite Collider jedoch, dass bald eine große Ankündigung zur Franchise anstehe. Ob die im Zusammenhang mit James Cameron steht, ist nicht bekannt, Fans der ursprünglichen “Terminator”-Filme hoffen aber sehnlich darauf. Dabei ist nicht einmal gesichert, ob Cameron überhaupt die von ihm einmal angedachte Idee einer Fortsetzung der 80er-Jahre-Filme wirklich umsetzen will. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Cameron sich dafür mit dem Regisseur von “Deadpool”, Tim Miller, zusammentun wolle. /nf