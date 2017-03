Im Kampf gegen die Verbreitung von Extremismus und Terrorpropaganda auf der hauseigenen Social-Media-Plattform setzt Twitter zunehmend auf Software, wie das US-Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung des Transparenzreports erklärte. Nur noch 26 Prozent der gesperrten Accounts sind demnach auf Meldungen von Nutzern zurückzuführen. Der überwiegende Anteil wird durch “interne, selbst entwickelte Spam-Filter” identifiziert, wie Reuters berichtet.

Bericht offenbart Angaben über Gerichtsbeschlüsse

Zum ersten Mal, seit Twitter die halbjährlichen Transparenzberichte herausgibt, sind in den Dokumenten auch Angaben über eingegangene Gerichtsbeschlüsse, die spezifische Medien und Journalisten zum Ziel hatten, enthalten. Innerhalb des zweiten Halbjahres 2016 trafen bei Twitter laut eigenen Angaben 88 derartige Gerichtsbeschlüsse ein, 77 davon aus der Türkei. Einem Großteil der Beschlüsse sei Twitter jedoch nicht nachgekommen - mit Ausnahme von 14 Accounts in der Türkei und einem Tweet in Deutschland. Bei letzterem handelte es sich um ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte.

Gegen Extremisten auf Twitter ist das Unternehmen hingegen deutlich häufiger aktiv vorgegangen. Insgesamt 377.000 Accounts wurden innerhalb der letzten sechs Monate des vergangenen Jahres wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen im Zusammenhang mit Förderung des Terrorismus gesperrt, wie der gestern veröffentlichte Report deutlich macht. Das entspricht rund 65.000 pro Monat, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die US-Regierung und die Europäische Union verlangen zunehmend mehr Verantwortung von den Betreibern der sozialen Netzwerke und fordern sie dazu auf, die auf ihren Plattformen veröffentlichten Inhalte selbst stärker zu kontrollieren, um die Radikalisierung über das Internet einzuschränken. /nf