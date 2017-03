Am Dienstag stellte Justizminister Heiko Maas den lang erwarteten Gesetzentwurf gegen Hasskommentare im Internet vor. Wie befürchtet, greift Maas dabei eine fundamentale Säule der Kommunikation im Netz an: die Anonymität. Wer auf sozialen Netzwerken Hetze und Hass verbreitet, muss - ausgehend vom Gesetzentwurf - künftig mit harten Strafen rechnen. Aber auch die Netzwerke selbst werden in die Pflicht genommen. Dem Deutschen Richterbund reicht das allerdings nicht. Er verlangt umfangreiche Auskunftspflicht sowie “empfindliche Strafen oder Schadensersatzforderungen”. Das sei jedoch nur möglich, wenn soziale Netzwerke rechtlich dazu gezwungen werden, die Namen der Täter gegenüber den Betroffenen offenzulegen. “Es macht auf die Täter weitaus mehr Eindruck, wenn ihre Hasskommentare nicht nur gelöscht werden, sondern ihnen auch empfindliche Strafen oder Schadensersatzforderungen drohen”, zitiert Spiegel Online den Deutschen Richterbund.

Um deutsches Recht auch im Internet beziehungsweise in sozialen Netzwerken durchsetzen zu können, sieht der Richterbund daher “verbindliche Auskunftsstellen” als notwendig an. Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter müssten solche Einrichtungen gründen, “die schnell und verlässlich auf Anfragen der Strafverfolger reagieren”. Dies müsste - anders als im Gesetzentwurf vorgesehen - verpflichtend und nicht auf freiwilliger Basis passieren. Bei Zuwiderhandlung müssten zur Durchsetzung, so der Richterbund, auch empfindliche Geldstrafen gegen die Betreiber der sozialen Netzwerke verhängt werden können.

Bevor der Gesetzentwurf tatsächlich ins deutsche Recht übernommen werden kann, muss zuerst eine parlamentarische Beratung stattfinden, die nun zügig beginnen soll./nf