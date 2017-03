Ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen in Peking ist der Himmelstempel. Die im 15. Jahrhundert errichtete Anlage hat gewaltige Ausmaße, doch auch das Touristenaufkommen ist enorm. Entsprechend musste die Verwaltung der Anlage mit öffentlichen Toiletten gegen Wildpinkler angehen. Doch damit fingen die Probleme offenbar erst an. Wie die Beijing Evening News berichtet, nutzen viele Anwohner die öffentlichen Sanitäranlagen, um den eigenen Bestand an Toilettenpapier wieder aufzufüllen und Geld zu sparen. Dass überhaupt Klopapier bereitgestellt wird, ist in China eine Seltenheit. Nicht alle öffentlichen Toiletten bieten Toilettenpapier. Der Klopapierdiebstahl hat nun aber offenbar so krasse Formen angenommen, dass sich die Verwaltung des UNESCO-Weltkulturerbes dazu entschlossen hat, Maßnahmen zu ergreifen.

Ohne Blick in die Kamera kein Toilettenpapier

Wer auf den öffentlichen Toiletten des Himmelstempels derzeit Klopapier braucht, muss zuerst sein Gesicht in eine Kamera halten, die im Eingangsbereich der Sanitäranlagen angebracht ist. Daraufhin spuckt das Gerät rund einen halben Meter Toilettenpapier aus. Wem das nicht reicht, der sollte besser eine Notfallrolle im Rucksack haben, erlaubt der Klopapierspender doch nur alle neun Minuten die Nutzung durch die gleiche Person. Damit die Gesichtserkennung funktioniert, müssen Toilettengänger ihre Sonnenbrillen abnehmen und für drei Sekunden ihr Gesicht in die Kamera halten. Gegenüber der New York Times erklärte Lei Zhenshan, Marketing Director bei Shoulian Zhineng (dem Hersteller des Geräts), dass man verschiedene Techniken angedacht, sich dann aber aus Hygiene-Gründen für Gesichtserkennung statt beispielsweise Fingerabdrücke entschieden habe./nf