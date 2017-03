Die Schikane gegen Bürger aus dem Mittleren Osten und Afrika durch die US-Regierung geht weiter. Unter Berufung auf nicht spezifizierten Terrorverdacht verbietet die Transport Security Administration (TSA) künftig allen Reisenden aus 13 Ländern, mehr als nur Smartphones in der Kabine mit sich zu führen. Die TSA selbst verwies nach Medienanfragen auf das Heimatschutzministerium. Laptops, Tablets, ja sogar Kameras, Spielkonsolen und eReader dürfen demnach nicht länger in der Kabine genutzt werden. Vielmehr müssen die elektronischen Geräte beim Einchecken als Gepäck aufgegeben werden. Welche Länder konkret betroffen sind, ist aktuell nicht öffentlich bekannt. Unbestätigten Quellen zufolge, ist auch die Türkei auf der Liste der 13 Staaten.

Nur Flüge in die USA betroffen

Wie The Guardian berichtet, hätten sich betroffene Fluglinien teilweise bereits zur neuen Regelung geäußert, darunter Royal Jordanian und Saudia. Das Statement via Twitter wurde jedoch schnell wieder gelöscht, gilt die Regelung doch so lange noch als geheim, bis die offizielle Ankündigung erfolgt ist. Medienberichten zufolge sind ausschließlich Flüge in die USA betroffen. Flüge, die in den Vereinigten Staaten starten, sind von der TSA-Anweisung nicht erfasst.

Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und AP in Erfahrung gebracht haben, will die Trump-Administration zudem einen neuen Anlauf zur Durchsetzung eines Einreiseverbots gegen bestimmte Länder wagen. Die zwei vorherigen Versuche zur Einführung eines Einreiseverbots gegen vorwiegend muslimische Länder sind von US-Gerichten blockiert worden./nf