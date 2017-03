In den USA florieren Fahrdienste wie Uber und Lyft.

Der Fahrdienst Uber gerät international immer stärker in die Kritik. Nachdem bereits seit Start des Dienstes das eigentliche Geschäftsmodell mehrfach kritisiert wurde, folgten in den vergangenen Monaten zahlreiche Medienberichte über Sexismus und sexuelle Belästigung im Unternehmen. Aber auch CEO Travis Kalanick und dessen Führungsstil kommen bei Kollegen und Kunden nicht gut an.

Art der Unternehmensführung nicht länger mit Uber kompatibel

Wie Recode berichtet, erklärte Jeff Jones gegenüber der englischsprachigen Webseite, dass er nicht länger im Fahrdienstgeschäft tätig sein möchte. “Es ist inzwischen klar, dass meine Ansichten und meine Herangehensweise an Unternehmensführung, die mich durch meine gesamte Karriere geleitet haben, nicht mit dem, was ich bei Uber erlebt und gesehen habe, übereinstimmen und ich daher nicht länger als Präsident des Fahrdienstes arbeiten kann.”

Angeblich, so Recode, habe Jones sich die Situation bei Uber anders vorgestellt. Eigentlich sollte Jones das angeschlagene Image des Konzerns wieder geradebiegen, doch die Situation im Unternehmen sei problematischer, als er sich das habe vorstellen können. Daran hätte auch die Entscheidung, einen Chief Operating Officer (COO) einzustellen, nichts geändert.

Frei von Kritik ist die Entscheidung nicht. Zwar zeigt sich CEO Kalanick verständnisvoll, doch der Umstand, dass die Einstellung von Jones geradezu frenetisch gefeiert wurde, dürfte rückblickend kein gutes Licht auf Kalanick werfen. Zudem sei Jones niemand, der Interesse an Konfliktlösungen habe, wie eine anonyme Quelle gegenüber Recode gesagt haben soll.

In Deutschland ist der Fahrdienst (UberPop) weiterhin verboten, da Uber den Auflagen deutscher Behörden nicht ausreichend nachgekommen ist. Stattdessen bietet das Unternehmen hierzulande ausschließlich reguläre Taxifahrten unter eigenem Namen an, muss aber normale Taxitarife berechnen und die Auflagen des Personenbeförderungsgesetzes einhalten. /nf