Mit Hassbotschaften und Extremismus auch noch Geld zu verdienen, geht der britischen Regierung und zahlreichen Werbeagenturen in Großbritannien massiv gegen den Strich. Auf YouTube werden Content Creator nach der Anzahl an ausgelieferter Werbung bezahlt. Mitmachen kann eigentlich jeder. Der Prozess, um Googles Werbeplattform Adsense mit dem eigenen YouTube-Kanal zu verknüpfen, läuft vollständig automatisch. Der Inhalt des Kanals wird nicht überprüft.

Britische Regierung und Agenturen schalten keine Werbung auf YouTube

Die Folge: Werbung der britischen Marine neben homophoben Hassreden und Anzeigen für ein Abo bei der Zeitung The Guardian neben IS-Propaganda. Das schadet nicht nur dem Image, sondern beschert den Kanalbetreibern auch eine stattliche Summe Geld, abhängig von den Aufrufen und Werbeeinblendungen. Weder die britische Regierung noch Werbeunternehmen wollen sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Extremisten finanziell unterstützen. Daher wird YouTube als Werbeplattform derzeit boykottiert.

Aus Angst vor der Signalwirkung eines solchen Boykotts hat Google umgehend reagiert und Verbesserungen angekündigt. Künftig sollen Unternehmen, die auf YouTube Werbung schalten, mehr Kontrolle darüber bekommen, wo ihre Werbeformate auch ausgeliefert werden, wie Ronan Harris von Google UK in einem Beitrag über “Brand Safety” verspricht. In dem Blogbeitrag wird das Problem jedoch kleingeredet. Von verschwindend geringen Prozentzahlen und Einzelfällen ist die Rede. Ob das reicht, um die Briten zufrieden zu stellen? Möglicherweise folgt Großbritannien auch dem deutschen Vorbild und stellt Strafen in Aussicht. /nf