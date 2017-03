Eigentlich wollte Nintendo im kommenden Fiskaljahr nur acht Millionen Exemplare der neuen Nintendo Switch in Auftrag geben, doch der gute Absatz nach dem Verkaufsstart im März hat diese Planung offenbar über den Haufen geworfen. Anstatt der geplanten 8 Millionen sollen im kommenden Geschäftsjahr 16 Millionen Stück der neuen Spielkonsole hergestellt werden, wie das Wall Street Journal berichtet.

Gute Spiele müssen her!

Bisher ist der Erfolg der Konsole jedoch fast ausschließlich auf “Zelda: Breath of the Wild”, das von Kritikern und Fans hoch gelobt wird, zurückzuführen. Fast jeder Käufer der Switch hat sich zeitgleich auch den neuen Teil der Action-Adventure-Reihe zugelegt. Entsprechend hängt der weitere Erfolg der Konsole nun stark davon ab, welche weiteren Spiele für die Switch erscheinen. Die x-te Variante von "New Super Mario Bros." wird auf jeden Fall nicht ausreichen, um den Hype am Leben zu halten.

Sollte Nintendo die Kurve nicht kriegen, steht ein ähnlicher Misserfolg wie mit der Wii U ins Haus. Die mittlerweile nicht mehr produzierte Konsole erschien im Winter 2012 und stand in direkter Konkurrenz zu der PlayStation 4 und Xbox One. Mit weniger als 14 Millionen verkauften Exemplaren bis heute fällt die Bilanz ziemlich ernüchternd aus.

Derweil sind im Netz Zweifel an der Sicherheit der Switch aufgekommen, nachdem sich Hacker über den in der Konsole versteckten Web-Browser Zugriff auf das Gerät verschaffen konnten. Zwar ist unklar, in welchem Ausmaß die Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann, die Zweifler an der Sicherheitspolitik von Nintendo müssen nun aber erst einmal wieder beruhigt werden./nf