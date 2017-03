Die Vereinigten Staaten von Amerika gehen mit Marihuana bekanntlich etwas progressiver um als wir hier in Deutschland. Während in vielen Bundesstaaten der USA zumindest der medizinische Gebrauch legalisiert wurde, treten Deutschland und viele andere EU-Staaten beim Umgang mit Cannabis auf der Stelle. Um den “Cannabis Research Plan” der Oxford Universität in Großbritannien zu unterstützen, der eine Kooperation von Investoren und der Hochschule vorsieht, hat sich nun auch Patrick Stewart, bekannt aus "Star Trek: The Next Generation" und der "X-Men"-Reihe, als Cannabis-Konsument geoutet.

Patrick Stewart konsumiert Marihuana als Medizin

Wie der 76-Jährige gegenüber The Telegraph erklärt, habe er vor zwei Jahren in Los Angeles von einem Arzt eine Genehmigung ausgestellt bekommen, damit er legal Marihuana erwerben konnte. “Mir wurde nahegelegt, damit meine Osteoarthritis zu behandeln”, so Stewart. Seitdem verwende er regelmäßig Salben und Sprays und konsumiere THC-angereicherte Lebensmittel. Letztere helfen ihm angeblich dabei, besser schlafen zu können, während Erstere dafür sorgen, dass er seine Hände wieder zu Fäusten ballen kann, berichtet der Schauspieler.

“Als Folge dieser Erfahrung unterstütze ich den Oxford University Cannabis Research Plan enthusiastisch”, erklärt Stewart gegenüber The Telegraph. “[Der Plan] ist ein wichtiger Schritt vorwärts für Großbritannien in einem Forschungsbereich, der zu lange von Vorurteilen, Angst und Ignoranz zurückgehalten wurde.” Der 1940 in England geborene Schauspieler stand zuletzt für den "X-Men"-Film “Logan” vor der Kamera./nf