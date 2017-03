Watson kündigt rechtliche Schritte an.

Das obsessive Interesse an intimen Aufnahmen von Hollywood-Schönheiten nimmt schnell illegale Formen an, ist mit der Veröffentlichung doch eine Menge Geld zu machen. Ein erneutes Beispiel dafür liefert die aktuelle Veröffentlichung von privaten Fotos von prominenten Schauspielerinnen. Zwar werden die involvierten Kriminellen von den Medien bereits als Hacker betitelt, auf welchem Weg sich die Unbekannten aber Zugriff auf die Fotos verschaffen konnten, ist nicht bekannt. Wie das Boulevard-Magazin TMZ berichtet, seien unter anderem die 26-jährige Emma Watson und die 31-jährige Amanda Seyfried von der Veröffentlichung betroffen. Ein Sprecher von Watson gab an, dass “Anwälte beauftragt wurden”, darüber hinaus der Vorfall aber nicht kommentiert werde.

Auch Amanda Seyfried erstattet Anzeige

Auch Seyfried geht rechtlich gegen die Fotos vor, wie ein Anwaltsschreiben deutlich macht. Darin heißt es, dass die Fotos “illegal in den Besitz Dritter” gelangen konnten. Die unbekannten Fotodiebe hätten die Beute im Anschluss einer Webseite “zugespielt”. Die Anwälte der Schauspielerin sehen daher nicht nur das Urheberrecht, sondern auch das Recht auf Privatsphäre verletzt und verlangen eine komplette Beweissicherung sowie die Löschung der Fotos im Netz. Ob und in welcher Form sich die übrigen Stars und Sternchen, die von "The Fappening 2.0" betroffen sind, rechtlich zur Wehr setzen, steht derzeit nicht fest.

Beim ersten großen “Nude-Leak”, das von der Netzgemeinde “The Fappening” getauft wurde, konnten sich die Angreifer Zugriff auf die Fotos via iCloud-Speicher und gehackten E-Mail-Accounts verschaffen. In den USA sind dafür bereits zwei Männer zu je 9 beziehungsweise 18 Monaten Haft verurteilt worden./nf