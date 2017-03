Seit den frühen 90er Jahren forschen Wissenschaftler an so genanntem In-vitro-Fleisch. Dabei wird Gewebe als Zellkultur unter Laborbedingungen gezüchtet. Die meisten Methoden machen es bisher jedoch nur möglich, einzellige Schichten zu produzieren, während dreidimensionale Strukturen ausschließlich über “Tissue Engineering” möglich sind. In der Biotechnologie wird diese Technik bereits eingesetzt, um beispielsweise Haut künstlich zu züchten und daraus Transplantate für Opfer schwerster Verbrennungen herzustellen. Werden die erzeugten Membranen vermengt, hat man schon etwas, das entfernt an Hackfleisch erinnert. Von einem künstlichen Steak ist die Forschung aufgrund der komplexen Struktur allerdings noch weit entfernt.

Nur 20 Prozent der Befragten lehnten In-vitro-Fleisch komplett ab

Im Rahmen einer aktuellen Umfrage, deren Ergebnisse im Wissenschaftsjournal PLOS One veröffentlicht wurden, zeigte sich, dass Verbraucher in den USA – dem Land mit dem weltweit größten Fleischhunger – In-vitro-Fleisch (IVF) zumindest probieren würden. Von den 673 Befragten gaben 65 Prozent an, dass sie sich vorstellen könnten, das künstliche Fleisch zu kosten. Nur rund 20 Prozent zeigten sich ablehnend oder konnten es sich rein gar nicht vorstellen. Bei der Frage nach einem dauerhaften Ersatz von tierischem Fleisch durch IVF ist die Bereitschaft nicht mehr ganz so groß. Nur knapp 30 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, IVF gegen echtes Fleisch zu tauschen. Mehr kosten dürfte das Fleisch aber auf keinen Fall, wie die Umfrage zeigt. Gerade einmal 15 Prozent der Befragten würden für IVF mehr bezahlen, während der überwiegende Teil der Umfrageteilnehmer den gleichen oder einen geringeren Preis voraussetzen würde./nf