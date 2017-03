In wenigen Wochen soll die Closed Beta zu Quake Champions vom Stapel laufen. Seit Anfang März können sich Spieler weltweit für die geschlossene Testphase registrieren. In einem Interview mit der englischsprachigen Gaming-Webseite Polygon gab Tim Willits, Creative Director bei id Software, bekannt, dass Quake Champions als kostenlose Version angeboten werden soll. Die Free-to-play-Version wird demnach das komplette Spiel und alle Modi beinhalten, jedoch nur einen Charakter, den Ranger, zum Spielen bieten. Wer mehrere Charaktere zur Auswahl haben möchte, muss das Komplettpaket zum Fixpreis erwerben. Fans der Spielereihe müssen sich also nicht vor einer Situation wie in League of Legends fürchten, in der Unsummen oder enorm viel Zeit investiert werden müssen, um alle spielbaren Figuren freizuschalten.

Überzeugte Fans und Interessierte sollen gleichermaßen bedient werden

Als Grund für die Entscheidung gibt Willits eine veränderte Gaming-Landschaft an. Mit dem Geschäftsmodell von Quake Champions wolle man sowohl die wirklich überzeugten Fans, die einfach nur ein komplettes Spiel kaufen wollen, zufriedenstellen als auch so viele Spieler für Quake Champions wie nur möglich begeistern. Free-to-play mache es interessierten Spielern, aber auch finanziell nicht so gut gestellten Menschen möglich, Spaß und Freude an hochwertigen Spielen zu haben.

Der einzige Unterschied zwischen Free-to-play und Vollpreisversion ist laut Willits der Zugriff auf mehr Charaktere als nur Ranger. Ansonsten spielen die Nutzer auf den gleichen Maps und streiten um die gleichen Ranglisten. Über die Ingame-Währung “Favor” können Free-to-play-Spieler zudem weitere Charaktere für eine begrenzte Zeit ausprobieren. “Favor” ist jedoch nicht käuflich und kann nur im Spiel erarbeitet werden. Die Ingame-Währung kann darüber hinaus für Mini-Quests, Skins und andere Aktivitäten verwendet werden. Langweiliges Grinding will id Software nach eigener Aussage vermeiden./nf