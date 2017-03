Über Twitter haben Unbekannte tausendfach Propaganda über prominente Accounts rausgeblasen. Die veröffentlichten Mitteilungen sind voller Emotes, Hakenkreuze und Pro-Erdogan-Gesülze. Deutschland und die Niederlande werden wieder als Nazis bezeichnet. Mit dem Satz “Wir sehen uns am 16. April” ist zudem die Intention eindeutig: Werbung für das anstehende Referendum in der Türkei mit dem Erdogan sich noch mehr Macht zu sichern versucht.

Hacker hatten nahezu vollständigen Zugriff auf die Accounts

Der weitläufige Angriff auf prominente Accounts ist auf die Nutzung von “Twitter Counter”, einer Drittanbieter-Software, zurückzuführen. Das Unternehmen hat sich auf Twitter bereits zu dem Vorfall geäußert und zugegeben, dass der eigene Dienst gehackt worden sei. Zwar sind Passwörter laut Twitter Counter sicher, da diese nicht lokal gespeichert würden, dennoch hatten die unbekannten Angreifer über den Dienst nahezu vollständigen Zugriff auf die Accounts, die mit Twitter Counter verknüpft wurden. Auf diesem Weg konnten die Angreifer über viele Accounts gleichzeitig die Pro-Erdogan-Propaganda ins Netz schießen.

Mittlerweile kann über Twitter Counter nichts mehr auf Twitter veröffentlicht werden. Die Funktion wurde zwischenzeitlich eingestellt, bis die Schwachstelle behoben wurde, so der Anbieter. Im November war Twitter Counter schon einmal Opfer einer Hacker-Attacke in deren Folge Werbe-Spam auf den verknüpften Accounts gepostet wurde. Entweder ist die Schwachstelle also weiterhin offen gewesen oder nicht ausreichend geflickt worden. Konkrete Informationen hat Twitter Counter bis dato nicht herausgegeben./nf