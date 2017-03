Damit das Internet “sein volles Potenzial als ein Werkzeug, das der Menschheit dient” erreicht, müssen drei Trends kritischer betrachtet werden, als es derzeit der Fall ist, meint Web-Erfinder Sir Tim Berners-Lee. In einem offenen Brief anlässlich des 28. Geburtstags seiner Erfindung, schreibt er, das ihm jene Dinge in den vergangenen zwölf Monaten zunehmend Sorgen bereitet hätten.

Berners-Lee kritisiert Fake-News und mangelnden Datenschutz

Datenschutz beziehungsweise die Kontrolle über persönliche Daten ist Berners-Lee besonders wichtig. Seiner Meinung nach gehen Kunden keinen sonderlich guten Deal ein, wenn sie kostenlose Dienste im Austausch gegen persönliche Daten nutzen. Der anschließende Kontrollverlust über die Weiterverarbeitung und Weitergabe der Daten habe drastischen Einfluss auf freie Meinungsäußerung und gebe Regierungen die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um Kritiker auszuspähen und unerwünschte Stimmen mundtot zu machen. Die Angst davor, dass Dritte wissen, was man im Internet tut und sucht, hindere die Nutzer daran, sensible, aber wichtige Themen, beispielsweise zu Gesundheit, Sexualität, Religion oder Terrorismus, zu recherchieren.

Auch “Fake News” machen Berners-Lee Sorgen. Wobei es ihm dabei weniger um deren Existenz als ihre Verbreitung geht. Algorithmen in sozialen Netzwerken würden die Verbreitung von “Fake News” zu stark begünstigen und zu wenig regulieren. Die Inhalte seien darauf optimiert, von den Algorithmen auf beispielsweise Facebook bevorzugt behandelt zu werden, etwa über besonders hohe Klickraten durch schockierende, überraschende oder die eigene Meinung bestätigende Aufmacher. Der Einsatz von Bots und Daten-Analyse würde es problemlos möglich machen, die Algorithmen zu missbrauchen, um daraus politischen oder finanziellen Gewinn auf Kosten der Wahrheit zu erlangen. Der Einsatz von Daten-Analyse, “Fake News” und Bots habe auch im US-Wahlkampf eine gewichtige Rolle gespielt. Alleine über Facebook seien an einem einzigen Tag während des Wahlkampfes 50.000 unterschiedliche politische Online-Ads ausgeliefert worden, um Wähler möglichst individuell und ihren Vorlieben entsprechend anzusprechen. Um unwissentliche Manipulation zu verhindern, sei daher mehr Transparenz in diesem Bereich notwendig, so Berners-Lee./nf