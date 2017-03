Lange Zeit war Internet in Zügen überhaupt nicht verfügbar. Mit Glück konnte man am Bahnhof schnell ein paar E-Mails abrufen, bevor der Zug weiterfuhr. Dann kam exklusives WLAN für Telekom-Kunden auf ausgewählten Strecken. Mittlerweile ist in vielen ICEs die drahtlose Internetanbindung für jeden Fahrgast verfügbar. Nicht einmal eine Registrierung ist notwendig und die Verbindung ist in der Regel stabil genug, um unterwegs zu arbeiten oder ein bisschen Unterhaltung zu genießen.

WLAN bald in allen Regionalzügen?

Im Regionalverkehr bietet DB-Regio den Fahrgästen einen derartigen Service bisher nicht. Ob ein solches Projekt aber machbar wäre, wird derzeit auf der Verbindung Mönchengladbach - Münster überprüft. Die Strecke sei ausgewählt worden, weil die Züge sowohl durch dicht besiedelte als auch ländliche Regionen fahren. Entsprechend könnten die Abdeckung und mögliche Funklöcher gut überprüft werden, wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung schreibt.

Um die Züge der Regionalbahn auf WLAN umzurüsten, werden Teile der Innenverkleidung abmontiert, um dahinter “ein aufwändiges Kabelsystem” zu verlegen, wie die Bahn schreibt. “Ziel des einjährigen Testbetriebs ist es unter anderem, Erfahrungen über die notwendige technische Ausrüstung, die Dauer und den Aufwand der Umbauarbeiten sowie die damit verbundenen und laufenden Kosten zu sammeln”, kommentiert Rolf Ommen, Abteilungsleiter Nahverkehrsmanagement des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr. Mit kostenlosem WLAN in Regionalzügen reagiert die Bahn nach eigenen Angaben auf den zunehmenden Trend zu längeren Pendelzeiten. Diese Zeit effektiv nutzen zu können, sei ein klarer Vorteil gegenüber dem Pendeln via Pkw, weshalb die Bahn bemüht ist, diesen Service möglichst flächendeckend anbieten zu können. /nf