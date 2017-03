Die Community der Livestreaming-Plattform Twitch hat sich in der Vergangenheit bereits mehr als offen für verrückte Projekte, aber auch Inhalte, die mit Gaming so rein gar nichts zu tun haben, gezeigt. Zwar dreht sich ein Großteil der Livestreams um populäre Videospiele, ab und an rutschen jedoch auch Streams in den Fokus, die weit vom Thema entfernt sind, beispielsweise die Wiederholungen von “The Joy of Painting” mit Bob Ross. Die inzwischen dauerhafte Übertragung der ehemaligen TV-Sendung begann ursprünglich mit einem Marathon aller Folgen. Wegen der großen und andauernden Beliebtheit des Formats wurde das Projekt fortgesetzt.

"Power Rangers" am laufenden Band

Wie Annie Berrones von Twitch vor ein paar Tagen bekannt gab, steht heute ein neuer Marathon einer Kult-Serie an. 23 Staffeln “Power Rangers” werden am Stück auf der Streaming-Plattform übertragen. Die insgesamt 831 Folgen sind je 20 Minuten lang. Der Marathon wird also laut der Ankündigung 17 Tage andauern. Sollte der Livestream einen ähnlichen Kultstatus auf der Plattform entwickeln wie “The Joy of Painting”, könnte auch hier eine dauerhafte Zusammenarbeit möglich sein.

Die Übertragung beginnt am heutigen 14. Märrz um 19:30 Uhr. Passend zum Event gibt es für den Chat der Plattform neue “Power Rangers”-Emoticons für Twitch-Abonnenten. Streamer können zudem den Livestream über ihre eigenen Kanäle übertragen, kommentieren und mit den eigenen Fans zusammen anschauen. Die Übertragung darf in diesem Fall jedoch nicht als VOD archiviert werden, andernfalls droht Ärger mit dem Urheberrechtsgesetz./nf