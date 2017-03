Bitcoin haftet weiterhin ein zweifelhafter Ruf an. Was Unterstützer der digitalen Währung so begeistert, schreckt klassische Finanzinstitute weltweit ab. Entsprechend beruft sich die US-Börsenaufsicht bei ihrer Entscheidung, keinen Bitcoin-Fond zu erlauben, darauf, dass die digitale Währung keiner Aufsicht und keinen Regulierungen unterworfen ist. Zu anfällig ist die Währung damit für illegale Machenschaften wie Betrug und Geldwäsche. Die Bedenken kommen nicht von ungefähr, hat es die digitale Währung doch auch im kriminellen Milieu aufgrund der schwierigen Nachverfolgung zu einiger Beliebtheit gebracht. So nutzen beispielsweise Erpresser, die via Ransomware ihre Opfer unter Druck setzen, Bitcoin als gefordertes Zahlungsmittel. Aber auch Geldwäsche im großen Stil befürchtet die US-Börsenaufsicht und lässt daher vorerst keinen Indexfond für Bitcoin zu.

Winklevoss-Zwillinge setzten sich für den Bitcoin-Fonds ein

Für die Einsetzung eines solchen Fonds hatten sich besonders die Zwillinge Tyler und Cameron Winklevoss eingesetzt, die sich 2008 mit einer erfolgreichen Klage gegen Mark Zuckerberg einen Namen machten. Damals beschuldigten sie den Facebook-Gründer, die Idee für das soziale Netzwerk geklaut zu haben. In einem Vergleich einigten sich die Parteien vor Gericht auf eine Zahlung von mindestens 60 Millionen US-Dollar an die Winklevoss-Zwillinge.

Die Entscheidung der US-Börsenaufsicht ließ den Bitcoin-Kurs Ende vergangener Woche auf leicht über 1.000 US-Dollar fallen. Die Schockwirkung hielt aber offenbar nicht lange an. Inzwischen liegt der Wechselkurs wieder bei 1.246 US-Dollar und hat damit fast wieder das Niveau erreicht, das Bitcoin vor der Entscheidung der US-Börsenaufsicht erreicht hatte./nf