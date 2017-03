Seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London im Exil: Julian Assange (links).

Mit “Vault 7” sind laut WikiLeaks gerade einmal ein Prozent der geheimen CIA-Unterlagen veröffentlicht, die angeblich ein anonymer Mitarbeiter des Geheimdienstes an die Plattform weitergegeben haben soll. Die von der CIA verwendeten Hacking-Tools werden in der redigierten Version der Unterlagen zwar beschrieben, konkrete Details, die eine Nutzung der Exploits möglich machen, wurden von WikiLeaks jedoch entfernt. Um Technologie-Unternehmen das Patchen der Sicherheitslücken zu erleichtern, hat Assange in einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt, dass er Tech-Firmen exklusiven Zugriff auf die Hacking-Tools der CIA geben werde, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Tech-Unternehmen reagieren bis jetzt vorsichtig

Reuters merkt dabei an, dass Assange sich damit in eine außergewöhnliche Position manövriert und Tech-Unternehmen sich auf ihn verlassen müssten. Die Behauptung, WikiLeaks und Assange stünden unter dem Einfluss der russischen Regierung, habe seit der Wahl in den USA das Image der Neutralität von WikiLeaks in Zweifel gezogen. Entsprechend vorsichtig reagiert die Tech-Branche. Wie die Nachrichtenagentur berichtet, hätten Microsoft und Cisco Systems auf Nachfrage auf die üblichen Vorgehensweisen verwiesen. “Wir haben das Statement von Julian Assange gesehen und sind bisher noch nicht kontaktiert worden”, zitiert Reuters einen Sprecher von Microsoft. “Unsere bevorzugte Methode für jeden, der Kenntnis von Sicherheitsproblemen hat, inklusive CIA und WikiLeaks, ist Details an secure@microsoft.com zu schicken, damit wir die Informationen prüfen und notwendige Schritte einleiten können, um Kunden zu schützen.” In einer Stellungnahme der CIA nennt ein Sprecher des Geheimdienstes den WikiLeaks-Gründer “nicht gerade eine Bastion von Wahrheit und Integrität”. Auch hätten die Enthüllungen keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der CIA. “Trotz der Versuche von Assange und seinesgleichen, fährt die CIA damit fort, aggressiv nachrichtendienstlich im Ausland tätig zu sein, um Amerika vor Terroristen, feindlichen Nationen und anderen Gegnern zu schützen.”

Es wird sich zeigen, wie WikiLeaks und insbesondere Julian Assange mit den geheimen Unterlagen weiter verfahren werden und ob der Weg über integere Journalisten, wie im Fall von Edward Snowden, nicht der bessere für eine öffentliche Debatte gewesen wäre./nf