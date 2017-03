Zwar ist sich die SPD der Gratwanderung zwischen Zensur und Meinungsfreiheit nach eigenen Aussagen bewusst, doch Versuche zur De-Anonymisierung haben der Netzgemeinschaft noch nie sonderlich geschmeckt. Doch genau darauf läuft das von der SPD veröffentlichte Positionspapier hinaus. Darin heißt es unter anderem, dass “bei strafrechtlich relevanten Persönlichkeitsrechtsverletzungen dem Opfer gegenüber dem sozialen Netzwerk ein zivilrechtlicher Anspruch auf Auskunft (mit entsprechendem Richtervorbehalt) über die Identität des Täters eingeräumt werden” solle, so wie es bei Urheberrechtsverletzungen bereits der Fall ist. Zudem müssten sowohl die sozialen Netzwerke zu mehr Transparenz, öffentlicher Dokumentation sowie der Einrichtung von ständig erreichbaren Kontaktstellen verpflichtet werden. Aber auch der deutsche Justizapparat muss, so das Positionspapier, auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die SPD denkt dabei zum Beispiel an “spezialisierte Staatsanwaltschaften” an Landgerichten für eine schnellere Reaktionszeit.

SPD fordert mehr Transparenz der sozialen Netzwerke

Im Visier hat die SPD dabei “gezielte Falschmeldungen, Propaganda und immens zunehmende Hassrede”, aber auch “den Einsatz von Social Bots”. Während Straftaten wie Volksverhetzung klar umrissen sind, ist der Umgang mit “Fake News” schon deutlich problematischer. Diese Ansicht teilt auch die SPD und merkt an, dass im Hinblick auf die Meinungsfreiheit eine “Differenzierung zwischen rechtsverletzenden und rechtmäßigen Inhalten” notwendig sei. Um das zu erreichen schlägt die SPD vor, soziale Netzwerke im Telemediengesetz legal zu definieren. Auch müssten “Social Bots” im Rahmen einer andauernden Selbstkontrolle der sozialen Netzwerke verpflichtend gekennzeichnet werden und journalistisch-redaktionelle Inhalte privilegiert behandelt werden. Zudem fordert die SPD mehr Transparenz in Bezug auf den Einsatz und Inhalt von Algorithmen bei der Erstellung von Newsfeeds und Timelines./nf