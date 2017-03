Ein Team der US-Armee hat jüngst zwei Stützpunkte der Bundeswehr in Norddeutschland besucht. Derzeit verfügen die US-Streitkräfte in der Region über keine eigenen Standorte, sind jedoch auf die Transportroute via Bremerhaven angewiesen. Aktuell liegen keine konkreten Pläne zur Eröffnung neuer Stützpunkte vor, wie die US-Armee versichert. Es werde lediglich nach möglichen neuen Standorten gesucht, berichtet stripes.com. Seit Ende des Kalten Krieges ist die Anzahl der in Deutschland und Europa stationierten US-Army-Soldaten stetig reduziert worden. Derzeit sind nur noch zwei Brigaden in Europa stationiert, davon eine in Deutschland und eine in Italien. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland weckte jedoch tot geglaubte Schreckensszenarien wieder zum Leben.

In Norddeutschland sollen etwa 4.000 US-Soldaten stationiert werden

Konkret besuchte das Team der US-Armee Stützpunkte und Truppenübungsplätze in Bad Fallingbostel und Bergen. Laut deutschen Regierungsvertretern sieht der Plan des Pentagon vor, rund 4.000 Soldaten in Norddeutschland zu stationieren. Beide Standorte liegen verhältnismäßig dicht an Bremerhaven. Das für Europa zuständige Führungskommando der US-Armee (USAEUR) hat sich bis dato nicht näher zur Zusammensetzung der Truppenteile, die in Norddeutschland stationiert werden sollen, geäußert. Die Pläne seien jedoch keinesfalls beschlossen. Man befinde sich derzeit in einer Evaluierungsphase. Für die Stationierung zusätzlicher Soldaten in Europa müsste auch US-Präsident Donald Trump seine Zustimmung geben. In den vergangenen Wochen stationierte die US-Armee eine Panzer- sowie Kampfhubschrauber-Brigade im Baltikum und Polen, um NATO-Bündnispartner, die sich vor einem imperialistischen Russland fürchten, zu unterstützen./nf