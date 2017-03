Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York (Foto: UN Photo/Rick Bajornas).

Die Überwachungsgesetze in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA bereiten dem UN-Berichterstatter Joseph Cannataci große Sorgen. Seiner Ansicht nach, verdient das “Problem der staatlichen Überwachung mehr Aufmerksamkeit als je zuvor.” In seinem Sonderbericht schreibt der UN-Mitarbeiter, dass er “zutiefst besorgt ist, dass das Recht auf Privatsphäre nicht vollständig ins digitale Zeitalter übernommen wird.” Gesetze seien entworfen und übereilt implementiert worden, die nie hätten abgesegnet werden dürfen, so Cannataci. “Es gibt wenig bis gar keine Beweise, die mich von der Verhältnismäßigkeit und Effizienz der teils extrem aufdringlichen Methoden neuer Überwachungsgesetze in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA überzeugen.”

Symbolpolitik ohne echten Nutzen

Vielmehr handele es sich um Symbolpolitik, die keinen echten Nutzen mit sich bringen würde, sondern ausschließlich die Rechte der Bürger beschneidet. Besonders kritisiert Cannataci, dass Regierungen absichtlich ihre Bürger verängstigen würden, um neue Überwachungsgesetze durchdrücken zu können. “Hören Sie auf, die Angstkarte zu spielen und verbessern Sie die Sicherheit durch angebrachte, verhältnismäßige Mittel und nicht mit Gesetzen, die unproportional das Recht auf Privatsphäre beschneidet.”

In seinem Bericht fordert der promovierte Maltese Joseph Cannataci weniger staatliche Eingriffe in das Internet und eine internationale Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft, um das Recht auf Privatsphäre zu erhalten – auch und gerade im Internet. “Das ist gut für die Bürger, gut für Regierungen und gut für Privatsphäre und gut für Unternehmen”, fasst Cannataci zusammen./nf