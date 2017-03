Zudem gibt es Steuererleichterungen für Krankenversicherer und Optionen, älteren Menschen bis zu fünfmal so viele Gebühren abzuknöpfen wie jungen Amerikanern.

Der Affordable Care Act (ACA), aus politischen Gründen von den Republikanern “Obamacare” getauft, ist eines der wichtigsten Wahlkampfthemen Donald Trumps gewesen. Wie so viele andere Dinge, beispielsweise den IS zu besiegen, sollte auch ACA am ersten Tag der Trump-Regierung gekippt werden. Wie Trump jedoch selbst eingestehen musste, ist Gesundheitsvorsorge ein komplexes Thema. “Wer hätte das gedacht?”, kommentierte Trump vollkommen frei von Ironie. Gestern stellten die Republikaner den Gesetzesentwurf, der ACA gegen den American Health Care Act austauschen soll, im Detail vor.

Krankenkassen bekommen Freischein für Altersdiskriminierung

Der neue Plan sieht unter anderem vor, Krankenkassen Altersdiskriminierung zu erlauben und Geschäftsführern von Krankenkassen mit einem Einkommen von über 500.000 US-Dollar im Jahr Steuererleichterungen anzubieten. Zwar dürfen Krankenkassen Kunden mit bekannten Gesundheitsproblemen nicht ablehnen, wer längere Zeit nicht versichert ist, muss dafür mit 30 Prozent höheren Gebühren rechnen, wie The Guardian berichtet.

“Der American Health Care Act ist ein Plan, um Kosten zu senken, Wettbewerb zu fördern und allen Amerikanern Zugang zu guter und bezahlbarer Gesundheitsvorsorge zu ermöglichen”, so der republikanische Politiker Paul Ryan. “Junge Erwachsene und Menschen mit existierenden Gesundheitsproblemen werden geschützt und gleichzeitig wird ein reibungsloser Übergang garantiert, so dass niemandem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird.” Shaun Spicer, Pressesprecher des Weißen Hauses, lieferte im Rahmen der Vorstellung des “World’s Greatest Health Care Plan of 2017” wieder einmal eine unfreiwillig komische Einlage. Im Bemühen, die Vorteile der neuen Gesundheitsvorsorge aufzuzeigen, verwies er darauf, dass der neue Plan ja so viel weniger umfangreich sei und gar nicht mal so viele Seiten Papier brauche. Dabei zeigt Spicer auf zwei Stapel Papier, legt die Hände auf den größeren “Obamacare”-Stapel und sagt: “So sieht eine Regierung aus.” Eigentlich wollte er wohl überbürokratisierte Strukturen kritisieren. Gelungen ist ihm das allerdings nicht./nf