“Ich denke, wir haben eine echte Verantwortung”, gab Susan Wojcicki am Dienstag während des New York Times New Work Summit in Kalifornien als Antwort auf die Frage, ob soziale Netzwerke wie YouTube daran arbeiten müssten, etwas für das “Allgemeinwohl der Nation und der Menschheit” zu tun. “Wir nehmen das sehr ernst”, so Wojcicki weiter. “Wir versuchen zu verstehen, wie unser Produkt verwendet wird und welche Implikationen das mit sich bringt.”

YouTube ist ein zweischneidiges Schwert

Susan Wojcicki beschreibt YouTube dabei indirekt als zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ein großartiges Unterhaltungsprodukt, auf der anderen Seite ist es für Google respektive YouTube schwierig einzuschätzen, auf welche anderen Arten und Weisen die Video-Plattform von den Usern außerdem noch genutzt wird, wie CNET berichtet.

“Eine der Herausforderungen besteht augenscheinlich darin, dass man nicht immer weiß, wie die nachgelagerten Effekte einer Technologie und die Nutzung ausfallen werden”, fasst Wojcicki weiter zusammen. “Dazu gehört unter anderem, dass wir immer bereit sind, uns zu ändern und flexibel bleiben. Man muss willig sein, zu verstehen und willig sein, weiter zu investieren und sicherzustellen, dass die Plattformen die richtigen Dinge tun.”

YouTube hat sich neben Facebook als erste Anlaufstelle für Verschwörungstheorien, aber auch als Hort radikaler Meinungen etabliert. Die entsprechenden Kanäle haben teils Millionen Abonnenten und sind offizielle YouTube-Partner. Auch im Gaming-Bereich auf YouTube macht sich Politik Stück für Stück breit. Hintergrund ist neben echter politischer Überzeugung der grundlegende Algorithmus von YouTube. Wer polarisiert und kantig ist, zieht ein sehr spezielles und loyales Publikum an, was sich wiederum positiv auf das interne Ranking von YouTube-Kanälen und -Videos auswirkt. Auf diesem Wege sind aus ehemaligen Gaming-Channels, wie dem englischsprachigen Kanal “JonTron”, Sprachrohre der alternativen Rechten geworden. Zuerst fängt es mit als “Anti-SJW” getarntem Frauenhass an, geht dann über zu gefördertem Misstrauen gegenüber den Medien bis schließlich die harten Keulen, wie die propagierte Überlegenheit der weißen Rasse, ausgepackt werden. Auch YouTube-Star PewDiePie wird wegen seiner gelegentlichen Witze auf Kosten von Minderheiten und seiner anhaltenden Kritik gegenüber Medien von Rechtsextremen gefeiert. So bedankt sich beispielsweise der “Daily Stormer” in zahlreichen Artikeln bei dem YouTuber dafür, “junge Menschen für unsere Ideen zu öffnen”./nf