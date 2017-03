Nachdem die Justiz der Vereinigten Staaten ihrem Präsidenten eine klare Absage erteilt hatte, versucht die Trump-Administration einen neuen Anlauf, um ein Reiseverbot gegen Syrien, Iran, Somalia, Jemen, Libyen und Sudan zu verhängen. Die Executive Order (Dekret des Präsidenten), offenbar Trumps einziges Werkzeug der Politik, sieht vor, Menschen aus den betroffenen Ländern die Einreise in die USA grundsätzlich zu verbieten. Auch das Flüchtlingsprogramm, das im Vergleich zu europäischen Maßstäben geradezu lächerlich kleine Kontingente an Kriegsflüchtlingen für die USA vorsieht, ist ebenfalls für 120 Tage ausgesetzt worden. Das Dekret soll in zehn Tagen in Kraft treten.

Trump hatte Maßnahmen gegen Terrorismus im Wahlkampf versprochen

Der ebenfalls von Vorwürfen ob seiner geheim gehaltenen Kontakte mit Vertretern der russischen Regierung geplagte Justizminister Jeff Sessions begründete das Dekret mit einer Stärkung der Terrorabwehr. Einen logischen Zusammenhang gibt es allerdings nicht, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Anschläge in den USA werden zum überwiegenden Teil von Menschen begangen, die seit Jahren in den Vereinigten Staaten leben. Stellt sich also die Frage nach dem Warum. Die Antwort findet sich im Wahlkampf Donald Trumps, der aus seiner Sicht nicht wirklich beendet ist. Während der politischen Schlammschlacht hatte Trump wirksame Maßnahmen gegen Terrorismus “ab dem ersten Amtstag” versprochen. Da wirkliche Erfolge nicht vorzuweisen sind, der IS militärisch nahezu besiegt ist und der Versuch, Erfolge zu erzielen, jämmerlich scheiterte, muss nun also Symbolpolitik betrieben werden.

Auch in Ungarn wird mit dem Leben von Hilfsbedürftigen und Minderheiten Politik gemacht. Mit Stacheldraht und markanten Worten macht Ministerpräsident Viktor Orbán Stimmung gegen Flüchtlinge. In öffentlichen Reden spricht Orbán gerne davon, dass Ungarn “von Migranten belagert werde” und die “christliche Identität” durch Flüchtlinge gefährdet sei. Nachdem die Grenzen bereits mit Stacheldraht und bewaffneten Kräften abgeschottet wurden, sollen nun alle Flüchtlinge in Internierungslagern an der Grenze festgehalten werden, bis über ihre Asylanträge entschieden wurde. Ein Prozess, der Jahre dauern kann. Laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR werde die dauerhafte Unterbringung in Containerdörfern, die in Müll, Anarchie und Fäkalien untergehen, “einen schrecklichen Effekt auf die physische und psychologische Gesundheit von Frauen, Kindern und Männer haben”, wie Spiegel Online berichtet./nf